Европейская комиссия направила Киеву предупреждение о возможной полной приостановке финансовой поддержки со стороны Евросоюза.

Об этом сообщило немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. Информацию ему подтвердила депутат Верховной Рады Украины и бывшая вице-премьер-министр по европейским делам Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, соответствующий сигнал из ЕС действительно поступил. В полученном Киевом документе отмечается, что финансовая помощь по линии ЕС будет заморожена, если ситуация с антикоррупционными органами не разрешится. Речь идет о всей следующей выплате, а не только о ее части.

При этом Еврокомиссия в своем письме заявила, что "не видит российского влияния" в антикоррупционных органах и считает заявления о таком влиянии поводом для репрессий.

Вчера американская газета The New York Times писала, что ЕС может заморозить часть помощи Украине. Как она написала, в донорском сообществе растёт раздражение по поводу Владимира Зеленского.

После этого Зеленский сообщил главе Еврокомиссии, что законопроект, восстанавливающий полномочия НАБУ, будет принят "безотлагательно" на следующей неделе.