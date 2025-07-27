Законопроект об ограничениях полномочий Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским, может стоить Украине части помощи от Евросоюза.

Об этом пишет американская газета The New York Times.

В пятницу (то есть, уже после согласия Зеленского вернуть автономию НАБУ) Брюссель заявил, что приостановит выплату Киеву 1,5 миллиарда евро, привязанных к соблюдению "стандартов надлежащего управления". Финансирование может быть восстановлено, если Украина приведёт в соответствие "определённые критерии".

Речь идёт о механизме Ukraine Facility, по условиям которого Банковая не выполнила три из 16 критериев, включая назначение судей в специализированный антикоррупционный суд.

"Это стало явным выражением недовольства со стороны блока, который ранее был твёрдым союзником Киева", - отмечает издание.

Сокращение помощи "стало неудачей для украинского лидера, рассчитывающего на европейскую финансовую поддержку". Это также показывает, что "ЕС готов открыто критиковать внутреннюю политику правительства Зеленского даже во время войны" с Россией.

"Это также вызвало вопросы о том, не начинает ли угасать ореол Зеленского среди западных союзников Украины", - пишет NYT и приводит мнение американского антикоррупционного эксперта Вассерштрома, который заявил, что "блеск с военного лидерства Зеленского определённо меркнет в глазах стран-доноров".

"В донорском сообществе растёт раздражение по поводу Зеленского", - считает он.



Издание также добавляет, что "критики внутри Украины жалуются на постепенную концентрацию власти в руках правительства Зеленского".

"Проводятся расследования в отношении журналистов, активистов и оппозиционных политиков. Администрация президента отстранила избранных мэров и губернаторов во многих регионах, заменив их военными администраторами", - говорится в статье.

Ранее мы писали о последствих скандала с НАБУ, которые уже наступили для Зеленского.