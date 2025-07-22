Владимир Зеленский подписал закон об ограничении полномочий НАБУ и САП.

Соответствующая отметка появилось на странице законопроекта на сайте Верховной Рады: "Возвращено с подписью президента Украины".

Правда, на короткое время эта фраза исчезала и стояла только пометка "готовится на подпись". Но затем фраза вернулась.

Напомним, что на сайте Рады более часа невозможно было зайти на страницу принятых законопроектов.

Сегодня в Киеве и ряде других городов также прошли митинги с требованиями к президенту не подписывать этот закон. При этом, по распространённой в политических кругах версии, президент подписал документ уже давно. Но официально показали это после того, как в Киеве начал расходиться митинг.

Часть людей осталась на акции протеста против сокращения полномочий НАБУ в Киеве и после известия о подписании закона Зеленским. Они встретили это сообщение криками "Ганьба!". После чего принялись скандировать "Зеля - чёрт!".