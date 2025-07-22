В столице Украины и трёх областных центрах проходят массовые собрания людей, выступающих против закона об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры, который уже подписал президент Владимир Зеленский.

В Киеве возле театра имени Франко собрались протестующие

Люди с плакатами стоят молча. Пока без криков и лозунгов, просто собираются.

В центре Львова, как и в Киеве, собрался митинг против закона об урезании полномочий НАБУ и САП, который уже подписал Зеленский.

В Киеве увеличилось количество протестующих против закона об урезании полномочий НАБУ и САП.

Теперь они уже не только держат плакаты, но и скандируют "Нет коррупции во власти".

Протест против закона об урезании полномочий НАБУ и САП проходит и в Днепре.

В Киеве протестующие против закона об урезании полномочий НАБУ и САП скандируют "Ганьба!" ("Позор!").

К протесту против закона об урезании полномочий НАБУ и САП присоединились одесситы.

Напомним, суд отправил под стражу одного из руководителей НАБУ без возможности внесения залога.

Ранее глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала гадостью создание НАБУ и САП и поддержала ограничение их полномочий.