В Киеве, Днепре и Львове начались протесты против урезания полномочий НАБУ и САП. Фото и видео
В столице Украины и трёх областных центрах проходят массовые собрания людей, выступающих против закона об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры, который уже подписал президент Владимир Зеленский.
В Киеве возле театра имени Франко собрались протестующие
Люди с плакатами стоят молча. Пока без криков и лозунгов, просто собираются.
В центре Львова, как и в Киеве, собрался митинг против закона об урезании полномочий НАБУ и САП, который уже подписал Зеленский.
В Киеве увеличилось количество протестующих против закона об урезании полномочий НАБУ и САП.
Теперь они уже не только держат плакаты, но и скандируют "Нет коррупции во власти".
Протест против закона об урезании полномочий НАБУ и САП проходит и в Днепре.
В Киеве протестующие против закона об урезании полномочий НАБУ и САП скандируют "Ганьба!" ("Позор!").
К протесту против закона об урезании полномочий НАБУ и САП присоединились одесситы.
Напомним, суд отправил под стражу одного из руководителей НАБУ без возможности внесения залога.
Ранее глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала гадостью создание НАБУ и САП и поддержала ограничение их полномочий.