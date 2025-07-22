После принятия законопроекта об ограничении полномочий НАБУ западная пресса стала писать об усилении авторитаризма в Украине.

Так, британская газета Financial Times после сегодняшнего голосования в Верховной Раде за ограничение полномочий Бюро заявила, что это "очередной шаг в серии манёвров против сторонников реформ и борцов с коррупцией, которые вызвали опасения о нарастающем авторитаризме в военной администрации президента и вызвали обеспокоенность у западных союзников Украины".

А французская Le Monde полагает, что "украинские депутаты лишают антикоррупционные органы независимости" после "резкой критики ареста чиновника, работавшего в одном из этих органов".

В последний раз Financial Times писала об авторитаризме в Украине на прошлой неделе в связи с делом Виталия Шабунина и обыском у экс-министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Между тем противники НАБУ и САП высказывают свои аргументы в пользу ограничения их полномочий. Например, журналист Владислав Бовсуновский в Фейсбуке написал, что эти ведомства обслуживали внешние интересы и превратились в инструмент "гибридных атак" против Украины.

"Я считаю, что ФСБ-ГРУ хакнула всю антикоррупционную систему в Украине, превратив ее в инструмент гибридной войны. Инфраструктура, которая была задумана как благо, стала проклятием нашей страны", - полагает Бовсуновский.

Он раскритиковал грантовую среду, которая активно поддерживала НАБУ и САП.

"В Украине иностранные государства сформировали отдельный слой. Это люди, которые на общественной деятельности зарабатывали довольно неплохо. Их заработки больше напоминали распил средств, чем служение. А из-за отсутствия альтернативы (у тех, кто действовал на свои, деньги быстро закончились), других защитников реформ не осталось. Только грантовые медиа, грантовые антикоррупционеры, грантовые активисты", - написал он.

Журналист считает, что НАБУ и САП работают на внешние интересы и выступают как "избирательные исполнители политических заказов под прикрытием красивых лозунгов", а также "гибридных операций" других стран против Украины.

"Они запускают информационную кампанию против конкретного лица не по факту реальной коррупции, а по политическим или геополитическим причинам. Атаку подхватывают зависимые грантовые медиа, не желающие терять финансирование. Одновременно появляется уголовное дело от НАБУ или САП — и объект оказывается в тройных тисках: медиа, уголовное преследование, международное давление. Вот это и есть гибридная операция", - сказано в публикации Бовсуновского.

Он считает, что структуру НАБУ, САП и ВАКС использовали "для внутреннего террора против неудобных фигур, для зачистки политического поля под нужные интересы, для дискредитации целых направлений государственной политики".

"Это уже не борьба с коррупцией, а легализованная политическая атака под прикрытием "ценностей", - полагает Бовсуновский.

Он также раскритиковал независимость антикоррупционной вертикали, которую сегодня фактически устранила Рада.

"С точки зрения государственности это нонсенс. Не может быть так, что главным вопросом является борьба с коррупцией, а не качественная правовая система в целом. Что, получается, в райотделах можно пытать людей, лишь бы не брали взяток?" - заявил Бовсуновский.

"Без аудита, внутренней безопасности и объективного контроля даже лучшие институты могут превратиться в инструмент репрессий или внешних атак", - резюмировал журналист.

Напомним, со вчерашнего дня началось резкое обострение отношений НАБУ с Банковой, а сегодня Рада приняла закон о резком сокращении полномочий антикоррупционных органов.

О подоплёке этих событий и их последствиях мы писали в отдельном материале.