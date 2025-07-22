Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект №12414 с правками, которые "по факту ликвидировали всю независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры".

Об этом сообщает нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк.

"За" проголосовали 263 народных депутатов, "против" - 13.

Железняк и народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко говорят, что этот законопроект будет подписан уже сегодня президентом Владимиром Зеленским. Спикер Рады Руслан Стефанчук подписал законопроект менее чем через час после принятия.

После этого голосования директор НАБУ Семен Кривонос вышел на брифинг и призвал Зеленского не подписывать законопроект.

Ранее в НАБУ заявляли, что новые правки к законопроекту "фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору:

Генеральный прокурор получает доступ ко всем делам НАБУ либо может предоставить такой доступ любому другому прокурору;

имеет право давать обязательные письменные указания детективам НАБУ и в случае их невыполнения менять подследственность, передавая дело другим органам;

может закрыть расследование по требованию стороны защиты;

самостоятельно решает споры о подследственности;

самостоятельно подписывает подозрения топ-чиновникам;

руководитель САП теряет право входить в группу прокуроров — это решает только Генеральный прокурор.

Подробнее о перспективах НАБУ и САП после вчерашних обысков мы писали в отдельном материале.