В Раде рассмотрят законопроект о "фактическом уничтожении" НАБУ и САП
В Верховной Раде сегодня планируют рассмотреть законопроект об ограничении полномочий НАБУ и САП. Об этом сперва заявили нардепы Ярослав Железняк и Анастасия Радина, а затем и сами антикоррупционные ведомства.
Нардеп от партии "Голос" Железняк сообщил, что в уже принятый за основу законопроект №12 414, который вносит изменения в Уголовный кодекс, хотят внести правку. По факту она подчинит НАБУ генпрокурору и даст возможность во время военного положения передавать дела по подследственности НАБУ другим правоохранительным органам. А САП превратятся в "свадебных генералов".
Позже НАБУ и САП опубликовали официальный комментарий с критикой законопроекта, который "может уничтожить независимость антикоррупционной системы в Украине".
Они подтверждают оценки нардепов, что новые правки к законопроекту "фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору", поскольку:
– Генеральный прокурор получает доступ ко всем делам НАБУ либо может предоставить такой доступ любому другому прокурору;
– имеет право давать обязательные письменные указания детективам НАБУ и, в случае их невыполнения, менять подследственность, передавая дело другим органам;
– может закрыть расследование по требованию стороны защиты;
– самостоятельно решает споры о подследственности;
– самостоятельно подписывает подозрения топ-чиновникам;
– руководитель САП теряет право входить в группу прокуроров — это решает только Генеральный прокурор.
Напомним, вчера в Сети появилась информация о том, что и Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора проводят массовые обыски у детективов Национального антикоррупционного бюро.
Затем СБУ официально подтвердила обыски в НАБУ. Они связаны с российским паспортом отца высокопоставленного детектива Бюро. Последний, по версии следствия, вел с отцом совместный бизнес.
Что это означает и какие у этого могут быть последствия мы анализировали в отдельном материале.