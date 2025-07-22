В Верховной Раде сегодня планируют рассмотреть законопроект об ограничении полномочий НАБУ и САП. Об этом сперва заявили нардепы Ярослав Железняк и Анастасия Радина, а затем и сами антикоррупционные ведомства.

Нардеп от партии "Голос" Железняк сообщил, что в уже принятый за основу законопроект №12 414, который вносит изменения в Уголовный кодекс, хотят внести правку. По факту она подчинит НАБУ генпрокурору и даст возможность во время военного положения передавать дела по подследственности НАБУ другим правоохранительным органам. А САП превратятся в "свадебных генералов".

Позже НАБУ и САП опубликовали официальный комментарий с критикой законопроекта, который "может уничтожить независимость антикоррупционной системы в Украине".

Они подтверждают оценки нардепов, что новые правки к законопроекту "фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору", поскольку:

– Генеральный прокурор получает доступ ко всем делам НАБУ либо может предоставить такой доступ любому другому прокурору;

– имеет право давать обязательные письменные указания детективам НАБУ и, в случае их невыполнения, менять подследственность, передавая дело другим органам;

– может закрыть расследование по требованию стороны защиты;

– самостоятельно решает споры о подследственности;

– самостоятельно подписывает подозрения топ-чиновникам;

– руководитель САП теряет право входить в группу прокуроров — это решает только Генеральный прокурор.

Напомним, вчера в Сети появилась информация о том, что и Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора проводят массовые обыски у детективов Национального антикоррупционного бюро.

Затем СБУ официально подтвердила обыски в НАБУ. Они связаны с российским паспортом отца высокопоставленного детектива Бюро. Последний, по версии следствия, вел с отцом совместный бизнес.

Что это означает и какие у этого могут быть последствия мы анализировали в отдельном материале.