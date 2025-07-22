Посты в правительственном квартале в Киеве со вчерашнего дня усилены. Основной задачей является не допустить в правительственные здания сотрудников НАБУ.

Об этом сообщили источники "Страны" в правоохранительных органах.

"Вчера прошло совещание с участием Управления госохраны, полиции и других органов. Принято решение все посты вокруг правительства квартала максимально усилить.

Основная задача не пропустить прорыва в здания квартала сотрудников НАБУ. Это будет приравниваться как проход террористов или человека с боевым оружием", - говорит источник.

Напомним, со вчерашнего дня началось резкое обострение отношений НАБУ с Банковой.

О подоплёке этих событий и их последствиях мы писали в отдельном материале.

При этом сегодня Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект №12 414 с правками, которые "по факту ликвидировали всю независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры".

Подробнее о перспективах НАБУ и САП после вчерашних обысков мы также писали в отдельной статье.