В Евросоюзе "обеспокоены" действиями властей Украины в отношении Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом заявил спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье.

По его словам, борьба с коррупцией напрямую влияет на выделение Украине финансовой помощи и ее перспективу вступления в ЕС, а данные ведомство как раз и отвечают за выявление и утилизацию коррупционных моментов.

"Эти учреждения являются ключевыми для реформы в Украине и должны действовать независимо, чтобы эффективно бороться с коррупцией и сохранять доверие общества. ЕС будет и в дальнейшем следить за развитием ситуации и поддерживать Украину в соблюдении принципа верховенства права", - заявил Мерсье.

Аналогичное мнение высказала в Х еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

"Серьёзно обеспокоена сегодняшним голосованием в Раде. Отмена ключевых гарантий, защищающих независимость НАБУ, является серьёзным шагом назад. Независимые органы, такие как НАБУ и САП, необходимы для пути Украины в ЕС. Верховенство закона остаётся в самом центре переговоров о вступлении в ЕС", - написала Кос.

Ранее свою обеспокоенность озвучили послы G7 в Украине. Они заявили, что в настоящее время внимательно следят за событиями в НАБУ.

Напомним, накануне в НАБУ были обыски, а сегодня его полномочия урезали на законодательном уровне.

Подробнее об этом и что ждет антикоррупционные органы после обысков в НАБУ мы анализировали в отдельном материале.