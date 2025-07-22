Ветеран ВСУ Дмитрий Козятинский призвал своих подписчиков на акцию протеста против урезания полномочий НАБУ и САП.

Пост с призывом он опубликовал в Х.

"Друзья, давайте собираться на акцию и отстаивать то, что мы строили в последнее десятилетие. Собираемся в 20:00 на площади у театра имени Ивана Франко. Это ближайшее доступное место возле Офиса президента", – написал бывший военный.

Что это значит

Происходящее стоит рассматривать не только в контексте желания Владимира Зеленского поставить под контроль антикоррупционную вертикаль, но и с учетом внутриполитических процессов.

Как мы уже писали, в последнее время был образован альянс грантовых структур, сохраняющих влияние на НАБУ и САП, и политической группы Петра Порошенко (которому, по слухам, угрожает посадка в тюрьму по делу о 10 чемоданах с деньгами из Москвы), имеющей свои СМИ и значительные финансовые ресурсы. Используя НАБУ и САП, этот альянс мог бы нанести болезненные удары по Зеленскому и его окружению, возбуждая уголовные дела, что уже и показал пример Алексея Чернышова.

Не исключено, что резкая активизация действий Банковой против антикоррупционных структур как раз и была связана с намерением предупредить такой сценарий.

Впрочем, противники Зеленского тоже не сидят сложа руки, что показал анонс акции протеста против демонтажа антикоррупционной вертикали. В соцсетях многие активисты и волонтеры пишут, что Зеленский "предал Украину и идеалы Майдана", заявляют о "возвращении к временам Януковича" и чуть ли не о государственном перевороте.

Хотя митинг анонсируется как внепартийный, все помнят, как начинался в свое время второй Майдан. Его организаторы на первых порах подчеркивали, что они вне партий и без политиков. Но в итоге Януковича свергли, а президентом стал Порошенко.

Примечательно, что в ноябре 2013 года Порошенко был примерно в том же состоянии, что и сейчас: чувствовал себя загнанным в угол. Тогда у него хотело отжать бизнес окружение Януковича. Теперь ему светит тюрьма. И чтобы избежать такой участи, Порошенко вряд ли будет жалеть сил и средств. Рука на событиях 2013-2014 годов у него уже набита.

Ближайшие дни покажут, как будут развиваться события и сможет ли Банковая быстро купировать возникшее напряжение. Немалое значение будет иметь, конечно, и реакция Запада. Какой она будет, мы анализировали в отдельном материале.