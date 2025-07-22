Суд отправил под стражу без залога одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ
Суд отправил под стражу без возможности внести залог одного из руководителей межрегиональных управлений детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Руслана Магамедрасулова. Заседание суда проходило в закрытом режиме.
Об этом сообщает "Суспильне".
Магамедрасулов будет оставаться под стражей до 16 сентября. Защита заявила, что вердикт суда незаконен, и будет подавать апелляцию.
Его задержали во время обысков в НАБУ 21 июля.
По данным Службы безопасности Украины, Магомедрасулов координировал деятельность НАБУ в прифронтовых регионах: в Днепропетровской области и подконтрольной Киеву части Запорожской области. СБУ утверждает, что он помогал своему отцу-предпринимателю вести торговлю с РФ. По данным следствия, отец задержанного имеет российское гражданство, а детектив не указал на это при оформлении допуска к государственной тайне. Также СБУ проверяет информацию о контактах детектива НАБУ с российскими спецслужбами и передаче им тайной информации, в частности о запланированных следственных действиях.
Сейчас решается вопрос о предъявлении Магомедрасулову обвинений по статье о пособничестве России.
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