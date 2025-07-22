Суд отправил под стражу без возможности внести залог одного из руководителей межрегиональных управлений детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Руслана Магамедрасулова. Заседание суда проходило в закрытом режиме.

Об этом сообщает "Суспильне".

Магамедрасулов будет оставаться под стражей до 16 сентября. Защита заявила, что вердикт суда незаконен, и будет подавать апелляцию.

Его задержали во время обысков в НАБУ 21 июля.

По данным Службы безопасности Украины, Магомедрасулов координировал деятельность НАБУ в прифронтовых регионах: в Днепропетровской области и подконтрольной Киеву части Запорожской области. СБУ утверждает, что он помогал своему отцу-предпринимателю вести торговлю с РФ. По данным следствия, отец задержанного имеет российское гражданство, а детектив не указал на это при оформлении допуска к государственной тайне. Также СБУ проверяет информацию о контактах детектива НАБУ с российскими спецслужбами и передаче им тайной информации, в частности о запланированных следственных действиях.

Сейчас решается вопрос о предъявлении Магомедрасулову обвинений по статье о пособничестве России.

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