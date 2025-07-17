В Украине сформировался направленный против Владимира Зеленского альянс Петра Порошенко и грантовых структур, ранее близких к Демократической партии США.

Об этом "Стране" сообщают источники в политических кругах и подтверждают источники в окружении Порошенко.



"Предварительно уже есть договоренности о создании политического объединения. Когда будут выборы, то в списке вместе с Порошенко пойдут Шабунин (антикоррупционный деятель Виталий Шабунин - Ред.), а также журналисты и активисты, близкие к грантовым кругам. Со стороны последних ключевой человек, участвующий в переговорах с Порошенко, – это собственник "Украинской правды" Томаш Фиала. Главным объединяющим фактором является угроза со стороны Зеленского. Порошенко могут отправить в СИЗО по делу о чемоданах денег из Москвы. Против Фиалы может ввести санкции СНБО. После поражения демократов на выборах в США и грантовики, и Порошенко поняли, что Зеленский может воспользоваться сменой власти в Вашингтоне, чтобы расправиться со всеми своими оппонентами внутри страны, чего раньше не давал сделать Байден. Поэтому было решено объединить усилия для противостояния Банковой. Немалую роль играет также денежный фактор – резкое сокращение западного грантового финансирования, что ударило по многочисленным активистам и СМИ. На этом фоне Порошенко, имеющий огромный финансовый ресурс, выглядит для них очень привлекательным меценатом. В то же время у грантовиков есть и свой ресурс – контроль над рядом медиа, а главное – влияние на институт международных экспертов, которые имеют право решающего голоса при отборе судей и руководителей правоохранительных органов. И хотя создатели этой системы из Демпартии США уже отстранены от власти в Вашингтоне, сама система продолжает в Украине функционировать. Также данная среда продолжает влиять на часть НАБУ и САП", - сказал источник.



Как он заявил, события последних месяцев – публикации против Андрея Ермака в западных СМИ, подозрение Алексею Чернышову, раскрутка скандалов вокруг Рустема Умерова и ряда других чиновников, победа в конкурсе на руководителя Бюро экономической безопасности близкого к грантовым кругам Александра Цывинского, который в 2016 году был одним из кураторов в НАБУ дела против Пола Манафорта, – часть единой кампании по подрыву внутриполитических позиций Зеленского, проводимой совместно грантовиками и Порошенко.



"Параллельно этот альянс подключил все свои широкие связи на Западе, донося до европейских политиков мысль, что Зеленский превращается в диктатора, в "нового Путина", а потому его нужно жестко прессануть, чтобы он не трогал оппонентов. Пик этой активности был приурочен к конференции по восстановлению Украины в Риме. Тем более что накануне Кабмин по указанию Банковой отказался назначать победителя конкурса на БЭБ Цывинского руководителем Бюро, тем самым показав настрой власти на демонтаж всей системы внешнего контроля над внутренними процессами в Украине, которую Запад создавал с 2014 года. Однако, к большому разочарованию и удивлению альянса грантовиков и Порошенко, европейцы полностью проигнорировали все их предупреждения и просьбы. Они не сделали Зеленскому никаких – ни публичных, ни непубличных - замечаний и никак на него не давили по вопросам внутренней политики. На Банковой это восприняли как карт-бланш. После чего Шабунину и было вручено подозрение, а у Кубракова (близкого к бывшему послу США Бриджит Бринк экс-вице-премьера и одного из организаторов дела против Чернышова Александра Кубракова - Ред.) прошли обыски", - сообщил источник.

По мнению источника, отсутствие четкой поддержки со стороны Запада альянса грантовиков и Порошенко заставляет других игроков в Украине относится к нему настороженно.

"Так, в проект пытались завлечь Виктора Пинчука, который считался близким к Демпартии США и структурам Сороса, но тот наотрез отказался участвовать в каком-либо антизеленском движе. В стороне пока держатся и мэр Киева Кличко, а также Притула и близкая к нему среда. Но участникам альянса деваться уже некуда – они будут продолжать борьбу с Зеленским. Сейчас они попытаются запустить в западных СМИ и политических кругах кампанию против Банковой. Кроме того, они намерены использовать любые коррупционные скандалы, продолжающиеся непонятки с западной военной помощью, а также тяжелое положение на фронте для дискредитации Зеленского и требования перемен в стране. Они уже прощупывают настроения в армии, ведут беседы с известными командирами. Но к чему это приведет, пока не очень понятно. Если обвала на фронте не будет, а Запад продолжит поддержку Зеленского, шансов у них качнуть ситуацию немного. Банковая, скорее всего, их постепенно зачистит и обнулит влияние теми или иными методами. В том числе и очень жесткими. Потому что для Зеленского этот альянс сейчас - внутренняя угроза номер один. Если же ситуация на фронте резко ухудшится, а отношения Зеленского с западными партнерами и с Трампом испортятся, то могут быть очень разные варианты", - резюмировал источник.