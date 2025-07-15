Сегодня в 15:00 в Печерском районном суде Киева началось заседание по избранию меры пресечения руководителю Центра по борьбе с коррупцией Виталию Шабунину. В результате суд избрал Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства.

О ходе заседания сообщал корреспондент "Страны" из зала суда.

После прибытия в зал суда Шабунин заявил, что прокуратура будет просить избрать ему личное обязательство.

Вскоре на заседание приехал заявитель - ветеран ВСУ и журналист Владимир Бойко. Он сообщил, что глава ЦПК получил в бригаде, где числился, 950 тысяч гривен боевых выплат, хотя не был на позиции ни дня. По данным Бойко, таким образом всего были украдены более 20 миллионов гривен, а также автомобиль, купленный волонтерами для батальона.

"Я два месяца как уволен из армии по возрасту, но последние два года был на фронте. А этот ублюдок купил себе справку участника боевых действий и украл наши деньги", - сказал Бойко.

Уже в ходе заседания адвокаты Шабунина заявили ходатайство об отводе судьи Светланы Гречаной, однако суд его отклонил.

Как и говорил Шабунин, прокурор заявил, что ходатайствует об избрании подозреваемому меры пресечения в виде личного обязательства, а также о том, чтобы антикоррупционер находился в Харьковской области по месту дислокации подразделения, в котором он сейчас проходит службу.

Сам Шабунин на суде заявил, что сотрудники СБУ и ГБР вскрыли его телефон и изъяли с него всю информацию.

"Когда я встретился с сотрудником СБУ, он попросил предоставить ему IMEI моего телефона. В тот момент, когда сотрудники СБУ смотрели IMEI, в помещение ворвались представители ГБР. Сотрудник СБУ тут же убежал с моим телефоном. Спустя некоторое время один из сотрудников ГБР заявил, что нашёл телефон у порога. Это был мой телефон - уже разблокированный. С него была изъята вся информация. Теперь я ожидаю публикации компрометирующего контента в телеграм-каналах, подконтрольных Офису президента", - заявил Шабунин в суде.

Также Шабунин отказался отвечать на вопрос, какую должность он занимал в НАПК. Напомним, туда он был формально откомандирован командиром воинской части.

Такой вопрос ему задал прокурор, который утверждает, что по факту глава "Центра противодействия коррупции" в НАПК ни дня не работал и под предлогом работы в агентстве уклонялся от службы в армии.

Шабунин заявил, что мог бы ответить, если бы его об этом спросили до вручения подозрения. Однако, по его словам, прокуроры устроили "цирк с подозрением", поэтому он отказывается давать ответ.

Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и избрал Виталию Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства.

Суд обязал подозреваемого не покидать место выполнения обязанностей военной службы, определенного командиром, воздерживаться от общения с другим подозреваемым в уголовном производстве – бывшим командиром воинской части и бывшими и действующими должностными лицами НАПК, а также сдать документы, предоставляющие право выезда за границу.

Сам Шабунин заявил, что будет обжаловать решение в апелляции. Он считает, что, отправив его по месту дислокации подразделения, власти фактически могут лишить его возможности пользоваться социальными сетями - с точки зрения безопасности расположения подразделения в зоне боевых действий.

Напомним, Шабунина подозревают в уклонении от военной службы (часть 4 ст. 409 Уголовного кодекса). По версии следователей, он мобилизовался, но затем "систематически не появлялся в части", но в то же время получал полную военную зарплату. Кроме того, ему вменяют мошенничество (ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса) за использование для личных нужд без надлежащего оформления внедорожника, предоставленного волонтерами для ВСУ.

Что происходит вокруг дела Шабунина, мы анализировали в отдельном материале.