Журналист и ветеран ВСУ Владимир Бойко напоминает хронологию двухлетнего дела антикоррупционного активиста Виталия Шабунина, которому вчера вручили подозрение за фиктивную службу в армии.

Почти два года назад Бойко, как он заявляет, случайно узнал, что в 207 отдельном батальоне 241 отдельной бригады ТРО (он сам служил в 206-м той же бригады) числится солдат Шабунин.

Он значился стрелком, водителем-электриком и даже разведчиком, но за полтора года службы ни разу не появился в своих подразделениях. Всё это время он находился в Киеве, где, по словам Бойко, "пил и занимался предпринимательской деятельностью".

Несмотря на фактическое отсутствие на службе, командир батальона подполковник Виктор Юшко начислял Шабунину денежное обеспечение - 23 тысячи гривен в месяц, плюс доплаты за выполнение боевых задач - 30 тысяч в месяц, а также выдал справку формы №6 об участии в боевых действиях.

Более того, по словам журналиста, Юшко оформил Шабунину заведомо поддельный военный билет, где указал, что тот якобы принял присягу - хотя Шабунин даже на присягу не пришел.

В декабре 2023 года вместе с адвокатом Ростиславом Кравцом Бойко добился через суд регистрации уголовного производства по факту уклонения Шабунина от службы. Затем аналогичным образом были зарегистрированы и другие эпизоды: самовольное оставление части, использование поддельных документов, присвоение автомобиля, ввезенного волонтерами без пошлин для ВСУ и т.д.

По словам Бойко, несмотря на десятки публикаций и судебных заседаний, следователь долгое время даже отказывался его допрашивать как заявителя. Только 20 февраля 2025 года подозрение было вручено подполковнику Юшко.

11 июля 2025 года в рамках того же дела подозреваемым стал и сам Шабунин.

Напомним, вчера ГБР сообщило о подозрении по статьям за уклонение от военной службы и завладение чужим имуществом путем мошенничества главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину. Санкции статей предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.

Задень до этого он заявлял о переводе с места службы в Харькове на передовую в области.