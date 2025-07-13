Ряд украинских СМИ, связанных с грантовыми структурами, выступили в поддержку главы "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина, который получил подозрение за фиктивную службу в армии, а также мошенничество с волонтерским автомобилем, который он использовал для личных нужд в Киеве.

При этом, что характерно, и эти СМИ, и сам Шабунин в своем первом заявлении после получения подозрения, в отличие от прежних времен, в качестве главного врага и заказчика дела называют уже не главу Офиса президента Андрея Ермака и прочих чиновников, а лично президента Украины Владимира Зеленского.

В частности, так сделало издание "Зеркало недели", обвинив Зеленского в преследовании Шабунина.

"Каждый день, когда Шабунин находился в своей части, офицеры получали приказ фотографировать его "за тяжёлой работой" и отправлять эти фото на Банковую. Именно по поводу его президент Зеленский поднимал вопрос на Ставке", - пишет газета.

Также издание обвиняет лично Зеленского в срыве назначения главы Бюро экономической безопасности.

Атаку на Шабунина "ЗН" связывает с приходом к власти Трампа, которому "абсолютно безразличны ценности, раньше считавшиеся основополагающими".

Также "Зеркало недели" провело прямые параллели между действиями Зеленского и РФ: "пока Россия отгрызает у нас села, по всей территории власть отгрызает права и свобода, а вместе с ними - и перспективу Украины быть не Россией".

Президента в резких выражениях обвинило также издание "Цензор", поддержавшее Шабунина.

"Президент Зеленский нанес прямой удар по украинской демократии, свободе слова и правам граждан. Кроме того, он также опозорил статус военнослужащего. Напомним, что Виталий Шабунин добровольно мобилизовался в ряды ВСУ и не уклонялся от выполнения приказов - в отличие от самого Владимира Зеленского, который четыре раза уклонялся от повесток военкомата", - пишет сайт.

Сам Шабунин заявил после вручения ему подозрения, что "пользуясь войной, Владимир Зеленский делает первые, но уверенные шаги в сторону коррумпированного авторитаризма".

"Украинская правда", собственник которой Томаш Фиала находится под угрозой введения санкций СНБО, воздержалась от выпадов в адрес лично Зеленского.

В своей редакционной статье в поддержку Шабунина издание назвало дело против него "политическим преследованием" и заявило, что власть в целом ведет "отход от принципа независимости институций" (приводя в пример отклонение Кабмином поддержанной "международными экспертами" кандидатуры на пост главы БЭБ).

Кроме того УП критикует "молчание западных партнеров" по поводу случившегося.

Таким образом, как и ожидалось, грантовая среда в Украине, связанная с Демпартией США, восприняла дело против Шабунина как крайне тревожный звонок для себя и пошла во фронтальную атаку на власть и лично на Зеленского.

Для президента, однако, само по себе это не очень опасно. Реальная угроза для него появится только в двух случаях.

Во-первых, если тема возмутит общество, приведя к обострению внутриполитических и социальных процессов. Но пока этого не происходит.

Серьёзного резонанса тема не вызвала. А среди тех, кого она заинтересовала, у многих отношение к Шабунину, который числился на военной службе, но в реальности не воевал, сугубо негативное.

Даже "Зеркало недели" признает, что "в ситуации с получением военного жалованья Шабунин поступил неправильно".

"Если у него не было юридической возможности отказаться от этих выплат - следовало направлять эти средства на поддержку фронта", - пишет ЗН (напомним, Шабунина подозревают в том, что он числился на военной службе, получал военное жалованье, но при этом фактически не служа в армии).

Также издание напоминает, что он поддерживал назначение министром обороны Рустема Умерова, которого потом сам же начал критиковать.

Неоднозначную реакцию общества на дело против Шабунина констатирует и редактор принадлежащего Фиале издания "Экономическая правда" Сергей Сидоренко. Он пишет, что в соцсетях многие украинцы "радуются аресту" Шабунина.

"И это не боты, а вполне реальные люди, которые пишут от себя, а не за зарплату штаба", - написал он.

Неоднозначная реакция и в среде оппозиции. Если экс-президент Петр Порошенко поддержал Шабунина и обвинил власть в "построении авторитарного режима", то в лагере Юлии Тимошенко реакция иная.

Там возмутились тем, что сторонники Шабунина сравнили дело против него с уголовным преследованием Юлии Тимошенко при Януковиче.

"Тимошенко никогда не совершала того, в чём её обвинял Янукович. Это подтверждено как решением ЕСПЧ, так и решением Верховного Суда Украины в полном составе. А вы сами подтверждаете, что пан Виталий не находился в воинской части, в которую был мобилизован, и что он получал деньги за "службу в ВСУ"… То есть, даже по вашим словам, он совершал те действия, которые ему инкриминируются", - написал нардеп Сергей Власенко.

Вторая угроза для Зеленского появится, если в жесткой форме в защиту Шабунина и Ко выступит Запад. То есть не просто на уровне отдельных публикаций в СМИ, а на уровне заявлений правительств с угрозой практических последствий через, например, остановку военной и финансовой помощи.

Но чтобы стать на этот путь западным лидерам придется начать резко критиковать украинскую власть, повторяя тезисы группы поддержки Шабунина о скатывании Украины к авторитаризму и построении Зеленским режима, аналогичного путинскому. А это грозит полностью разрушить выстроенную на Западе трактовку нынешней войны как борьбу "демократической Украины за свое европейское будущее против диктаторской России".

Можно, правда, взять за основу концепцию "Зеленский хороший, Ермак плохой", требуя уволить главу Офиса президента. Но на Ермаке завязано слишком много процессов, чтоб его можно было бы убрать, не дезориентировав в разгар войны госсистему.

Этими сомнениями, вероятно, и объясняется нынешнее, возмущающее сторонников Шабунина, молчание Запада.

Почему предъявлено подозрение Шабунину и какие будут последствия, мы анализировали в отдельном материале.