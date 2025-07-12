Владимир Зеленский и его Офис начали фронтальное наступление на сильно укрепившую свое влияние после 2014 года прослойку ориентированных на западные структуры (в первую очередь - Демпартию США) грантовых активистов, политиков и СМИ.

В последние годы они были интегрированы американцами в систему управления внутренними процессами в Украине, которую пытался выстраивать Вашингтон, чтоб иметь влияние на Зеленского и ограничивать его власть.

После победы на выборах Трампа, у этой прослойки, однако, начались проблемы, связанные как с фактически исчезновением "крыши" в лице поддержки Госдепа и посольства, так и с прекращением финансирования по линии USAID.

Но определенное влияние они сохраняли. В частности, в некоторой степени на НАБУ и САП (хотя и Банковая за последнее время усилила над ними контроль), на ряд СМИ, а также на процесс отбора судей и руководителей силовых структур через внедренный под давлением американцев еще во времена Байдена институт "международных экспертов", имевших на конкурсах решающий голос.

Опираясь на эти ресурсы прослойка попыталась продемонстрировать, что "есть еще порох в пороховнице" и хоронить ее еще рано, инициировав сразу несколько ударов против Зеленского

Во-первых, это дело против одного из самых близких к президенту чиновников - вице-премьера Чернышова (подробнее об этом деле мы писали здесь). Удар наносился через не подконтрольную Банковой часть НАБУ при информационной поддержке близких к грантовым кругам СМИ. В первую очередь, входящих в холдинг Томаша Фиалы.

Во-вторых, прослойка смогла, при помощи "международных экспертов", провести своего кандидата на должность главы Бюро экономической безопасности - детектива НАБУ Александра Цывинского.

В-третьих, активизировалась кампания против министра обороны Рустема Умерова, которому грантовые круги предъявляли целый перечень обвинений начиная от провалов и коррупции в оборонных закупках и заканчивая семьей министра, которая живет во Флориде.

В-четвертых, в западных СМИ пошла кампания против главы Офиса президента Ермака. Как полагают на Банковой, она была организована все теми же кругами.

Всей этой активности оказывал деятельную поддержку Петр Порошенко, который стоит на пороге получения подозрения и отправки в СИЗО за получение чемоданов денег из Москвы перед выборами 2019 года. Для него ситуация критическая, поэтому он вписывается в любой "движ" против Зеленского.

Некоторое время власть на этот накат реагировала вяло и даже как-то растеряно. В том числе и потому, что не было до конца понятно - является ли этот накат самодеятельностью местных активистов или реализацией стратегии Вашингтона. Тем более, что из Белого дома шли очень неоднозначные сигналы. В частности, в виде приостановки отправки военной помощи Украине.

Но в течение последней недели Трамп резко ужесточил риторику в отношении Путина, о своем общении с Зеленским отозвался позитивно, разблокировал помощь ВСУ и даже пообещал новые поставки. Также начал форсироваться и вопрос введения новых санкций против РФ.

На фоне этого на Банковой пришли к выводу, что Белый дом теперь вновь союзник, угрозы от него (и в целом, от Запада) более не исходит, а потому можно спокойно расправиться с внутренними противниками.

Последствия не заставили себя ждать.

Кабмин отказался назначать Цывинского победителем конкурса на главу БЭБ. У бывшего вице-премьера Кубракова, который был одним из организаторов дела против Чернышова, прошли обыски. Активизировала свою деятельность парламентская комиссия по проверке эффективности работы НАБУ и САП, что может стать прологом к ликвидации этих органов. А вчера одному из самых известных грантовых активистов руководителю Центра по борьбе с коррупцией Шабунину было вручено подозрение за уклонение от военной службы.

Последний момент особенно показателен, так как демонстрирует серьезность намерений власти расправиться с грантовой прослойкой, либо полностью подчинить ее своим интересам, поставив себе на службу. С этой же точки зрения можно рассматривать и ранее введенные санкции СНБО против бизнес-партнеров Томаша Фиалы и близкой к нему фирмы. Что было воспринято как последнее предупреждение Фиале и его медиа - в случае продолжения кампании против людей президента, санкции уже будут введены и против них.

Расчет Банковой, очевидно, на то, что Трампу судьба украинской клиентеллы Демпартии США безразлична, а либеральные элиты Европы и сами американские демократы за нее вступаться не будут, так как не захотят дискредитировать украинскую власть в нынешний ключевой момент, когда решается какую стратегию далее по Украине выберет Трамп. И пока этот расчет оправдывается - никакого сильного публичного возмущения происходящим на Западе не наблюдается, хотя Зеленский сейчас, по сути, разносит по кирпичикам всю систему внешнего контроля, на строительство которой с 2014 года США и Европа потратили огромные силы и средства.

Небольшой резонанс все это вызывает и внутри Украины, где внимание общества отвлечено на совсем иные проблемы - на войну, обстрелы и на выживание в тяжелых условиях.

В такой ситуации единственная надежда грантовиков, как ни парадоксально, на то, что Трамп вновь войдет в клинч с Зеленским из-за чего последний может ослабить "хватку" внутри страны.

В целом же происходящее сейчас с Шабуниным и Ко напоминает возврат бумеранга. В свое время эта среда была одним из главных лоббистов санкций СНБО и прочих жестких мер воздействия со стороны Зеленского на его оппонентов, которых в грантовых кругах считали "неправильными" или "недостаточно патриотичными". Представители грантовиков приложили немало усилий, доказывая Западу, что санкции СНБО - это не внесудебная расправа властей над неугодными, а вполне допустимая форма борьбы с "предателями" и "пятой колонной". Вероятно, они полагали, что, имея "крышу" в лице Госдепа, они могут не бояться, что их также запишут в "предатели". Но "крыша" протекла. И теперь они сами испытывают на себе все то, что ранее активно адвокатировали.

Подробнее о том, что происходит - читайте в статье "Страны".

Просроченный БЭБ

10 июля истекли десять дней после того, как комиссия по отбору кандидатур на главу БЭБ объявила результаты конкурса на должность. В течение этого срока Кабмин, согласно закону о БЭБ, должен был назначить директором кандидата, который стал победителем конкурса. Однако, как сообщала "Страна", назначение так и не состоялось.

Комиссия подала на рассмотрение премьер-министр кандидатуру Александра Цывинского, который руководил подразделением детективов НАБУ и за которого проголосовали три иностранных члена комиссии (представители Украины поддержали других кандидатов). Но правительство отказалась его назначать.

В Кабмине официально свою позицию до сих пор не пояснили. Однако комиссия на своей странице в Facebook опубликовала, как утверждается, выписку из протокола заседания правительства от 7 июля, согласно которой рекомендация комиссии отклоняется на основании ряда законов, в том числе - "О национальной безопасности Украины" и "с учетом информации, указанной в письме СБУ".

Отметим, ранее СМИ сообщали, что СБУ написала письмо с возражениями против кандидатуры Цывинского так как его родители проживают на захваченной россиянами территории.

При этом народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк утверждает, что истинная причина отказа Кабмина от назначения детектива НАБУ главой БЭБ - звонок президента премьеру. После чего кандидатуру Цывинского уже официально отклонил своим голосованием Кабмин.

И теперь, по словам нардепа Железняка, стоит ожидать повторного проведения конкурса.

"Это чистая манипуляция и срывает наши обязательства по МВФ и ЕС. Сделано всем правительством единогласно по указке ОП и лично Зеленского. Потому что выбранный кандидат от НАБУ для них - это риск раскрытия всех схем, ими построенных", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Сам Цывинский потребовал официально сообщить, на каких основаниях ему отказали в директорской должности.

"Как гражданин, как сотрудник правоохранительного органа, который успешно проходил все проверки СБУ на протяжении 10 лет, как человек, который с первого дня полномасштабного вторжения стал на защиту Родины и проходил службу в ГУР МО, для меня принципиально важно выяснить, какие именно "оценки безопасности" стали основанием для соответствующего решения (учитывая, что у меня есть допуск к государственной тайне)" - написал он на своей странице в Facebook, добавив, что намерен бороться за пост главы бюро.

Ситуация вокруг конкурса в БЭБ вызвала шквал комментариев, правда, лишь в одном политическом сегменте - у близких к западным посольствам грантовых структур, СМИ и политиков либерального толка.

"Есть ли у кого-то сомнения, что Зеленский лично по меньшей мере санкционировал этот позор? Есть ли у кого-то сомнения, что это сделано ради коррупции и контроля? А именно на коррупции и контроле силовиков Путин построил свой авторитаризм", - написал на своей странице в Facebook основатель Центра по борьбе с коррупцией (ЦПК) Виталий Шабунин.

Обвинила Кабмин в нарушении законодательства также глава "антикоррупционного" комитета Верховной Рады Анастасия Радина, ранее работавшая в ЦПК.

С критикой действий чиновников выступили также ряд других грантовых организаций и часть бизнес-кругов.

Собеседник в "правоохранительном" комитете парламента из числа "слуг народа" назвал этот поток заявлений и постов в Facebook "истерикой". "Они (грунтовые активисты - Ред.) рассчитывали получить очередного представителя подконтрольных им структур НАБУ, но не удалось", - говорит источник.

По его мнению, высоким градусом критики недовольные неназначением Цывинского хотели привлечь к этой ситуации внимание западных партнеров, в том числе высокопоставленных участников конференции по вопросам восстановления Украины.

"Однако, насколько я знаю, на всех панелях, когда разговор заходил о реформах, из партнеров никто ни слова не сказал о БЭБ. Потому что это абсолютно внутренний вопрос. Это не Конституционный суд или, скажем, генеральный прокурор, интерес к которым со стороны партнеров в принципе понятен. Поэтому и нет реакции ни Запада, ни наших высокопоставленных лиц: вот до такой степени эти вопли никому не интересны. Все, чего эти "товарищи", пытавшиеся провести своего кандидата на место директора БЭБ, добились, так это потери лица, публично расписавшись в своей неспособности влиять на власть", - говорит источник.

Широким фронтом

Примечательно, что в грантовых кругах считают: дело может быть отнюдь не в самом Бюро экономической безопасности. По их версии власть хочет повести наступление на патронируемые Западом Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

"Открытый и очень наглый кидок с БЭБ - это не самостоятельная история. А тест реакции (в первую очередь партнеров) на дальнейшие действия, которые готовятся для установления контроля над НАБУ и САП", - настаивает народный депутат Ярослав Железняк.

Отметим, что в последнее время активизировала деятельность парламентская комиссия, которая расселяет эффективность работы НАБУ и САП. Что уже породило слухи о возможной ликвидации этих органов.

Однако, источник в Раде сказал "Стране", что скорее возможен иной вариант.

"Над НАБУ и САП Банковая уже серьезно усилила свое влияние. Но, как показало дело против Чернышова, не до конца. Еще остаются "боковые" течения. Поэтому задача их минимизировать, а не ликвидировать эти органы. Но последний вариант также исключать нельзя, если задачу по "течениям" решить не удастся", - говорит источник.

Далее. Государственное бюро расследований (ГБР) в пятницу, 11 июля, пришло с обысками к бывшему вице-премьеру по восстановлению Украины - министру развития общин, территорий и инфраструктуры Александру Кубракову по делу народного депутата Евгения Шевченко ("Восстановление Украины"). По версии следствия, Кубраков в период работы в правительстве якобы помог Шевченко выманить мошенническим способом у предпринимателей 14,5 млн грн на закупку удобрений в Беларуси.

Кубраков написал на своей странице в Facebook, что не имеет никакого отношения "ни к Евгению Шевченко, ни к Беларуси, ни к закупкам удобрений или каким-либо другим махинациям". В последний раз он контактировал с Шевченко еще до начала полномасштабного вторжения.

"Он обращался ко мне как народный депутат к министру инфраструктуры. Никаких других дел или даже общения вне рамок профессиональной деятельности у меня с ним не было. После февраля 2022 года я узнавал о жизни Шевченко исключительно из прессы", - настаивает Кубраков, пообещав, при этом, сотрудничать со следствием.

Как писала "Страна", Кубракова уволили из правительства после того, как он серьезно сблизился с предыдущим послом США в Украине Бриджит Бринк и стал выстраивать отношения с американцами "мимо" Банковой. Кроме того, Кубраков способствовал открытию дела в НАБУ, в ходе расследования которого возникло подозрение вице-премьеру Чернышову, близкому к Зеленскому. Это дело активно раскручивали грантовые круги, политики и блогеры, ориентированные на западные посольства.

И третий важный факт: ГБР 11 июля объявила о подозрении антикоррупционному активисту Шабунину по фактам уклонения от военной службы и мошенничества. Как утверждает следствие, Шабунин, "мобилизованный в 2022 году, в течение длительного времени не появлялся в месте службы и под видом "командировок" находился в гражданских учреждениях, не относящихся к силам обороны". "Также задокументированы факты получения им ежемесячного денежного обеспечения в размере более 50 тысяч гривен, несмотря на фактическое отсутствие в воинской части", - говорится в официальном сообщении ГБР, где также указан факт использования Шабуниным в личных целях автомобиля, предназначенного для ВСУ.

По месту проживания и службы подозреваемого прошли обыски.

О том, что активист числился в воинской части, но фактически службу не нес, данные были давно.

Напомним, воевавший в рядах ВСУ журналист Владимир Бойко писал, что, по его информации, Шабунин, устроившись одну из частей в первые дни "большой" войны, смог остановить расследование против себя уголовного дела, тянущегося с 2017 года (Шабунин подал ходатайство, что на заседания из-за службы ходить не может).

Однако реально в своем батальоне активист появился "лишь несколько раз". Более того, когда батальон перевели на Донбасс, он ежемесячно предоставлял командиру воинской части письма от тогдашнего руководства Нацагентства по противодействию коррупции с просьбой о командировках для него. Однако, как утверждает Бойко, активист никуда не ездил, а "жил дома (то есть в Киеве - Ред.), занимался бизнесом и пьянствовал в киевских забегаловках". После перевода Шабунина в другую часть его положение не изменилось, хотя расследование обстоятельств его "службы" в ВСУ началось. Потом были другие части и несколько раз смена военной специальности, однако только сейчас ГБР ускорилось по этому делу.

На защиту Шабунина сразу выступили коллеги по "антикоррупционному цеху", но также депутаты из парламентских фракций "Голоса" и "Европейской солидарности", включая экс-президента Петра Порошенко. Тот назвал историю Шабунина "частью одного большого процесса", куда он отнес также "срыв назначения" нового главы БЭБ, внесение "феерического" законопроекта об амнистии для всех, кто совершал преступления на оборонных закупках.

"К сожалению, это также часть процесса построения в Украине авторитарного режима, который представляет угрозу нашему европейскому выбору. Это вызов, который требует наших совместных усилий вместе с гражданским обществом и зарубежными партнерами", - написал Порошенко в своем Telegram-канале.

Еще в момент раскрутки скандала вокруг Чернышова, сопровождавшегося критическими статьями в западных СМИ, мы писали, что власть рано или поздно нанесет удар в ответ на эти "атаки".

"Клиентела Демпартии США начала "покусывать" украинское руководство. Вот "людям со светлыми лицами" и показали, что пора включить самоцензуру и вести себя аккуратнее", - комментирует политолог Андрей Золотарев "Стране" последние события.

Возможно, следующим шагом со стороны власти будет, как полагает эксперт, ограничение доступа грантовых кругов к СМИ. "Уже без "крыши" в лице Демпартии, они могут потерять доступ к медиа. А без цитирования и политической поддержки возможность влиять на политику уменьшается радикально", - говорит Золотарев, допуская, что таким образом власть решает не только текущие политические задачи, но делает задел на будущие парламентские выборы.

В этой истории важны по меньшей мере два момента. Во-первых, это ограниченность общественного интереса к темам, "разгоняемыми" грантовой прослойкой. Ни вопрос БЭБ, ни случаи того же Кубракова и Шабунина никому, кроме этой части политусовки, похоже, не интересны. При этом даже здесь не все встают на сторону Шабунина, говоря, что в деле нужно разбираться, хотя власть, мол, использует ситуацию для давления на "непокорного" активиста. И это некоторые считают показательным.

"Меня немного пугает, как сейчас структурирована активная часть общества. Если раньше все оно противостояло дикости, то теперь часть активных молчит - "чтобы не мешать делать полезное во время войны", часть - злорадно хихикает: "Вот привели "зеленых" к власти - теперь пусть они вас и жрут", еще часть - на фронте, и им сейчас не до этого. Многие инициативные, те, кто не терпел несправедливости, - уже погибли на войне. В итоге активных и некомфортных, тех, кто не молчит и оппонирует, остается совсем горстка. Да и законных и недеструктивных инструментов для оппозиции сейчас не так уж и много, за пределами медиапространства. В результате - создатели дикости получают крайне слабую обратную связь. И, по-видимому, у них начинает немного ехать крыша от (ошибочного) ощущения вседозволенности. А это опасно", - написал на своей странице в Facebook старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай.

Во-вторых, "молчат" западные посольства. Даже по БЭБ нет никакой реакции, хотя требования по организации конкурса по его руководителю на Западе озвучивали постоянно и оно включено, в том числе, и в перечень обязательств Украины по кредиту МВФ.

Это придает уверенности власти, которая может продолжать зачистку политического поля, оставляя на нем только целиком лояльные силы без намека на самостоятельную игру. Удастся ли такой план - во-многом зависит от реакции Запада. Как уже писалось выше, расчет Банковой на то, что Трамп не будет защищать связанные с Демпартией структуры, а либеральные элиты Европы не посмеют угрожать жесткими мерами воздействия властям воюющей Украины. Тем более сейчас, когда решается вопрос о выборе дальнейшей стратегии Трампа (а значит и всего Запада) по войне.

Правда, в западных СМИ по-прежнему можно встретить оценку, что Трамп считает главным препятствием к миру Зеленского, а не Путина. А потому не исключены и новые волны давления Вашингтона на Киев. И если это совпадет с ухудшением ситуации на фронте, то Банковая может столкнуться с проблемами куда большего масштаба, чем коррупционные скандалы и борьба за должность главы БЭБ.

Но пока власти, вдохновлены сигналами из Вашингтона, последний сценарий считают маловероятным.