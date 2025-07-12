Президент США Дональд Трамп по-прежнему считает Владимира Путина ключевым партнером по переговорам, а президента Украины Владимира Зеленского - "главным препятствием к миру".

Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

Резкие высказывания Трампа против Путина не означают серьезного поворота в пользу Киева, отмечает издание.

Два европейских чиновника, которые участвуют в переговорах с Вашингтоном, заявили, что в настоящее время нет никаких реальных признаков того, что Белый дом занял более проукраинскую позицию.

Западные союзники Украины по-прежнему исходят из того, что Трамп склонен рассматривать Путина как ключевого партнера по переговорам о прекращении войны, а Зеленского - как главную помеху на пути к достижению договоренности.

Они также заявили, что обещанные Трампом системы Patriot не дают Украине возможности наносить удары по России и не меняют общего баланса войны.

"Мы видим определенное воодушевление на фоне изменения тона (Трампа - Ред.). Но это пока не выливается в какие-либо серьезные действия", - сказал один из чиновников.

Макс Бергманн из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне заявил, что риторика Трампа является "выстрелом в сторону России и Путина, демонстрирующий, что Трампу надоело, что его водят за нос".

"Но это вовсе не значит, что США внезапно станут большим союзником Украины или начнут оказывать ей значительно большую поддержку, чем раньше", - заявил Бергманн.

Старший научный сотрудник Atlantic Council Рэйчел Риццо добавила: "Скорее всего, заявление Трампа - это выражение его раздражения Путиным, а не симпатии к Зеленскому или желания поддержать Украину".

Напомним, вчера Трамп заявил, что разочарован Россией и пообещал сделать "важное заявление о России в понедельник".

Ранее СМИ писали, что соратники Трампа считают, что смена его подхода в отношении войны в Украине – переговорная стратегия, а не разворот в сторону Киева.