Комиссия по отбору главы Бюро экономической безопасности (БЭБ) отвергла решение Кабинета министров о проведении повторного голосования. Она продолжает требовать назначить на пост Александра Цывинского.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

"Комиссия по отбору БЭБ вернула правительству их идиотское письмо и сказала, что они не будут пересматривать решение и кандидатов; что решение и требование Кабмина не соответствует закону. Короче, вернули письмо и ждут от правительства выполнения закона по назначению", - написал депутат.

Между тем Цывинский в 2016 году был куратором дела против бывшего руководителя предвыборной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта, о чем мы подробно писали в нашей статье ещё в марте.

По данным источников в правоохранительных органах, в 2016 году Цывинский, который тогда был руководителем второго подразделения детективов НАБУ, непосредственно разрабатывал тактику следствия и согласовывал все процессуальные действия по делу Манафорта, известному также как дело о черной бухгалтерии "Партии регионов". Он докладывал о ходе следствия начальнику детективов НАБУ Андрею Калужинскому - куму Артема Сытника, тогдашнего главы НАБУ.

Дело против Манафорта сторонники Трампа считали сфабрикованным в Украине по заказу Демократической партии США в интересах конкурента Трампа на выборах 2016 года Хиллари Клинтон. Они расценивали это дело как иностранное вмешательство в президентские выборы.

Тема с отказом Кабмина назначать Цывинского главой БЭБ наряду с вручением подозрения главе Центра по борьбе с коррупцией Виталию Шабунину является одной из составных частей разворачивающегося сейчас конфликта Офиса президента и грантовых структур, связанных с Демпартией США. Детальнее об этом мы рассказывали в отдельном материале.

Напомним, Кабмин не утвердил Цывинского из-за справки СБУ, что у него в России живет отец. За Цывинского, который сейчас работает в НАБУ, активно агитировали грантовые активисты и связанные с западными структурами СМИ и политики, а победил он исключительно благодаря голосам международных членов комиссии.

Подробнее обострившийся конфликт Офиса президента и грантовых структур мы разбирали в статье.