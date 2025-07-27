Несмотря на то что президент Украины Владимир Зеленский уже согласился вернуть все полномочия НАБУ, западные СМИ продолжают его критиковать. Financial Times пишет что "Украина откатывается назад", а сам Зеленский "пал с демократического пьедестала".

"Президент Владимир Зеленский разрушает жизненно важные механизмы сдержек и противовесов, которых требуют украинцы и их западные, хотя и не обязательно американские, партнёры", - говорится в статье.

По данным издания, атака против НАБУ спровоцировала самый серьёзный политический кризис со времени избрания Зеленского в 2019 году - и крупнейшие протесты с начала полномасштабного вторжения России. Это поставило под угрозу процесс вступления Украины в ЕС и получение финансовой помощи от ЕС и МВФ.

И, хотя Зеленский пошёл на попятную, "ущерб его репутации в Украине и за её пределами уже был нанесён".

Издание подвергает сомнению версию президента, что НАБУ атаковали в связи с "влиянием России" на Бюро.

"Подрыв с помощью российских агентов исключать нельзя. Но доказательств этому почти нет", - пишет FT.

"Антикоррупционные активисты считают, что настоящей причиной стало то, что следователи подобрались слишком близко к окружению президента", - озвучивает газета вторую версию.

Также издание видит признаки "более широкой тенденции к авторитаризму".

"Оппозиционные политики, активисты и дипломаты обвиняют его в использовании чрезвычайных военных полномочий для подавления критики, ограничения свободы слова и централизации власти — тенденции, которая в последние недели только усилилась", - говорится в статье.

Также газета упрекает Зеленского, что тот "не предпринял ни одной попытки создать правительство национального единства или хотя бы консультироваться с оппозицией".

"Компетентные, но независимые чиновники заменяются на лоялистов. Министры, которые становятся слишком популярными, воспринимаются как угроза. Телевизионные каналы вынуждены транслировать единый, одобренный правительством новостной выпуск, подавляя свободу мнений. Журналисты других СМИ сталкиваются с давлением и запугиванием. Критические публикации дискредитируются как часть "информационной операции России"", - пишет FT.

Издание делает вывод, что ослабление НАБУ "носит все признаки узурпации власти, спланированной Андреем Ермаком".

"Смелое и стойкое лидерство Зеленского в борьбе Украины с российской тиранией поставило его на пьедестал демократии. На этой неделе он с него пал", - заключает издание.

Напомним, политолог Николай Давыдюк заявил, что фигуранты дел НАБУ дали показания против Владимира Зеленского.

Позицию президента США Дональда Трампа в отношении Зеленского и скандала с НАБУ мы разбирали в отдельном материале.