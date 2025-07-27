Фигуранты дел Национального антикоррупционного бюро Украины дали показания против президента Владимира Зеленского.

Об этом заявил политолог Николай Давыдюк.

По словам Давыдюка, эти дела связаны с бизнес-партнёром Зеленского – совладельцем студии "Квартал 95" Тимуром Миндичем, которого называют "кошельком Зеленского").

Как утверждает политолог, во время обысков, которые СБУ проводила в НАБУ и САП, были изъяты определённые серверы, на которых содержится информация, кто именно из возможного окружения Зеленского дал против него показания.

Сейчас, по словам Давыдюка, от 800 до 1000 сотрудников подконтрольных Зеленскому силовых ведомств работают над попытками расшифровать эти носители и заполучить эту информацию.

"Флешка закодирована, закриптована. Там информация зашифрована… Я слышал цифру 800, от некоторых – 700. Слышал 650, слышал 930. Думаю, распустили по месту несколько информаций, чтобы понять, кто это слил. А сейчас этот компьютер ломают. Excel-табличку – кто что сливал, какие показы давал", – сказал Давыдюк.

Отметим, что Давыдюк активно поддерживает акции протеста против сокращения полномочий НАБУ. В экспертных кругах его ранее связывали с собственником издания "Украинская правда" Томашом Фиалой.

Ранее УП сообщала, что НАБУ могло записать президента Зеленского по делу Миндича накануне скандала с сокращением полномочий антикоррупционных органов.