Законопроект, восстанавливающий полномочия НАБУ, будет принят "безотлагательно" на следующей неделе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Говорили о законопроекте, который гарантирует независимость и эффективность антикоррупционных органов Украины. Поблагодарил Еврокомиссию за предоставленную экспертизу. У нас одинаковое видение: важно, чтобы законопроект был принят безотлагательно, уже на следующей неделе", - сказал глава государства.

Также он заявил, что заверил президента Франции Эммануэля Макрона, что новый законопроект по НАБУ "гарантирует независимость" Бюро.

"Мы говорили о работе антикоррупционной инфраструктуры Украины, которая функционирует в полном объеме. Президентский законопроект гарантирует независимость и эффективность антикоррупционных органов и предотвращает российское влияние на них", - сказал Зеленский.

Также президент обсудил с Макроном идею своей личной встречи с Владимиром Путиным. При этом, по словам Зеленского, на этой встрече должны также присутствовать представители Европы.

Он также коснулся темы заморозки европейской помощи Украине, о которой писала New York Times. По словам президента, он сегодня подписал требуемые Европой законы, чтобы возобновить получение денег.

"Украина продолжает реализацию необходимых реформ для получения финансовой помощи в рамках механизма Ukraine Facility. Сегодня были подписаны законы о реформе АРМА и факторинге", - сказал Зеленский.

Проголосует ли Рада за новый законопроект Зеленского о НАБУ и САП, мы разбирались в отдельном материале.

Позицию президента США Дональда Трампа в отношении Зеленского и скандала с НАБУ мы разбирали в отдельном материале.