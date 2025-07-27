Народный депутат Мустафа Джемилев заявил, что поддержал законопроект об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), чтобы не допустить возможного мира с Россией и возбуждения уголовных дел против президента Владимира Зеленского и его окружения.

Об этом он рассказал в комментарии Radio NV.

По мнению Джемилева НАБУ находится под внешним влиянием, в том числе со стороны президента США Дональда Трампа.

Он считает, что уничтожить НАБУ и САП нужно, потому что Трамп хочет устранить Зеленского, а этого допустить нельзя.

"НАБУ контролирует Трамп. А Трамп хочет вести бизнес с Путиным, поэтому он пытается принудить Зеленского к капитуляции при помощи НАБУ. Мы должны продолжать воевать за Крым", - заявил депутат.

Джемилев считает, что антикоррупционные дела могут быть использованы как инструмент геополитического давления на украинское руководство.

Отметим, что близким соратником Джемилева является секретарь СНБО Рустем Умеров, против которого вели кампанию активисты, поддерживающие НАБУ.

Подробно о том какая позиция Трампа по скандалу с НАБУ мы анализировали в отдельном материале.

Напомним, Зеленский внес в Верховную Раду новый законопроект, гарантирующий независимость антикоррупционных органов.