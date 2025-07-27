Наиболее загадочным моментом во всей истории с начавшейся политической турбулентностью в Украине вокруг темы полномочий НАБУ является отношение ко всему происходящему Трампа и его администрации.

Белый дом, в отличие от европейских стран, молчит, никак свою позицию до сих пор не высказывая.

В связи с этим в политических кругах Украины бытует три версии.

Первая - Трамп поддерживает сокращение полномочий НАБУ и САП, так как это структуры, созданные и опекаемые Демпартией США, которые использовались ещё в 2016 году против Трампа (дело Манафорта). Эта версия распространена среди противников НАБУ. В их трактовке нынешний наезд на Зеленского - месть президенту Украины со стороны либеральных кругов Запада за то, что тот слишком сблизился с Трампом и подписал с ним ресурсную сделку. Против данной версии, однако, говорит то, что Трамп промолчал в критические дни наката на Зеленского. Хотя одно заявление Белого дома в поддержку действий Банковой против НАБУ могло бы обнулить все призывы европейцев вернуть полномочия антикоррупционным структурам.

Вторая версия распространена среди многочисленных противников Зеленского и гласит, что Трамп полностью поддерживает протесты против Банковой, так как давно хочет избавиться от действующего президента Украины, которого он считает одним из главных препятствий к миру и к достижению договоренностей с Путиным. Не в пользу ей, однако, говорит все то же молчание Трампа и прочих американских официальных лиц. Голоса на Западе в поддержку НАБУ и САП звучат, в основном, из лагеря, враждебно настроенного к Трампу - либеральные СМИ и леволиберальные европейские элиты. Исключение - отдельные республиканцы вроде сенатора Грэма. Но, во-первых, они относятся к конкурирующей с трампистами группе в Республиканской партии (неоконсерваторы), позиция которой по Украине традиционно близка к позиции демократов. Во-вторых, заявления Грэма и других "ястребов" в поддержку НАБУ могут быть обусловлены опасениями того, что из-за активизации обсуждения темы коррупции в Украине на фоне скандала с лишением полномочий антикоррупционных структур, пойдет прахом вся их работа по убеждению Трампа продолжать помощь Украине и усилить давление на Россию (об этом давала понять, в частности, дочь Кита Келлога, осудившая сокращение полномочий НАБУ; при том что сам Келлог ничего публично не говорил). Тем более, что сторонники прекращения поддержки действительно использовали протесты в Киеве и обвинения в коррупции в адрес Зеленского как аргумент в пользу того, что украинским властям не нужно больше давать ни копейки. Есть, правда, публикация в британской Telegraph, где со ссылкой на источники сообщалось о том, что представители Белого дома требовали от Зеленского отказаться от намерений сократить полномочия НАБУ. Но никто из других крупных западных медиа об этом не пишет, а в самой Telegraph информация подается со ссылкой на "помощников конгрессменов", что может быть "сливом" от Грэма или демократов.

Другой вопрос, что позиция тех же британцев и таких американских ястребов как Грэм действительно могла сильно повлиять на то, что Зеленский "сдал назад" в вопросе НАБУ. Так как Банковая опирается в вопросе продолжения и усиления поддержки Украины и давления на Россию в первую очередь на западную "партию войны", которая разделяет в общем и целом политику в отношении Киева, заложенную ещё во времена Байдена (включая наличие антикоррупционных структур как инструмента управления украинскими элитами со стороны Запада). В то же время, настроенные жестко против демократов и их политики силы в лагере Трампа (которые, теоретически, могли бы поддержать накат Банковой на НАБУ) относятся к Зеленскому, как правило, резко негативно. А потому некоторые из них (как, например, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин) протесты в Киеве даже приветствовали, используя их как доказательство того, что поддержку Зеленского пора прекращать, а его самого нужно отстранить от власти. То есть, даже если Трамп и его администрация и не поддерживали прямо кампанию против Зеленского, очевидно, что у Банковой в Вашингтоне просто не оказалось надежных союзников в борьбе с антикоррупционной вертикалью и ее группой поддержки внутри страны и на Западе.

Третья версия, которая перекликается со сказанным выше, гласит, что Трампу одинаково безразлична и судьба Зеленского, и судьба клиентеллы Демпартии с ее НАБУ, САП и "международными экспертами" в конкурсных комиссиях. Поэтому он и не вмешивается пока в их борьбу, выжидая к чему придет процесс, чтоб затем любой его итог записать себе в заслугу.

Какая бы версия не была верна, очевидно, что позиция Трампа, если она будет публично озвучена, является тем "джокером", который может резко изменить (либо ускорить) ход событий в Украине - или спасти Зеленского, восстановив его внутриполитические позиции, или окончательно его потопить.