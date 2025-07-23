Противники продолжения помощи Украине в США на фоне протестов против урезания полномочий НАБУ призывают прекратить финансирование Киева и отправить президента Владимира Зеленского в отставку.

Об этом заявила конгрессмен Марджори Тейлор Грин на своей странице в социальной сети Х.

По ее словам, Зеленский является "диктатором".

"В Киеве проходят массовые акции протеста против президента Украины Зеленского, который является диктатором и отказывается заключить мирный договор и прекратить войну. Благодарю украинский народ!" - написала Грин.

При этом она призвала народ Украины "выгнать его".

"Выгоните его с поста! А Америка должна прекратить финансирование и отправку оружия!" - написала член палаты представителей от Республиканской партии.

Дочь спецпредставителя США Кита Келлога Меган Моббс также раскритиковала закон о сокращении полномочий НАБУ.

"Это решение поистине, невероятно, умопомрачительно глупо. Оно происходит в самое неподходящее время, учитывая недавние позитивные сдвиги в политике США. Это дает сильный повод для плохих акторов", - написала Моббс.

В другом посте она снова повторяет, что сейчас "особенно хрупкий и опасный момент для Украины". Хотя отмечает, что "надёжность и эффективность НАБУ и САП у в борьбе с коррупцией на высоком уровне — вопрос спорный".

При этом отметим, что ни президент США Дональд Трамп, ни чиновники Госдепа, ни сам Кит Келлог никак не комментировали ограничение полномочий антикоррупционных структур. Как мы уже писали, главный расчет Зеленского состоит в том, что Трамп не будет реагировать на действия украинских властей против НАБУ и САП.

Мы уже анализировали, что нейтральная позиция Трампа - ключевой вопрос для Зеленского в истории с накатом на антикоррупционные структуры.

Подробнее о вчерашних протестах и последствиях сокращения полномочий НАБУ мы писали в отдельном материале.