Поводом к принятию закона против НАБУ и САП могло стать расследование этих органов против окружения президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает британский журнал The Economist.

"Решение властей нанести открытый удар по реформам эпохи Майдана наводит на подозрения о злом умысле. По словам источников, поводом к принятию законопроекта могли стать расследования НАБУ в отношении окружения Офиса президента", - говорится в статье.

Напомним, ранее о том же писал поддерживающий НАБУ журналист Юрий Николов.

В издании заявляют, что атака на антикоррупционную инфраструктуру "потрясла даже многих в окружении Зеленского".

"Один из чиновников сравнил поспешность и масштаб законопроекта с печально известными "диктаторскими законами" от 16 января 2014 года — одним из последних шагов правительства Виктора Януковича, перед тем как он бежал из Киева. Другой источник предположил, что в Офисе президента решили воспользоваться моментом безнаказанности и возможностями — после того как им удалось частично склонить на свою сторону президента США Дональда Трампа, ранее разочаровавшегося в Путине. Теперь фокус сместился на внутренних врагов", - говорится в статье.

При этом подмечается, что Евросоюз оказывал давление на Зеленского, чтобы тот не подписывал документ (который по итогу был подписан). Считается, что принятие этого законопроекта "выглядело как паническая мера", поскольку это произошло в рекордные сроки - за один день.

"Это голосование, подрывающее одну из важнейших антикоррупционных реформ Украины, бросает тень на будущее страны", - пишет издание.

Напомним, вчера Зеленский подписал закон об ограничении полномочий НАБУ и САП.

Какие будут последствия для Зеленского после подписания закона, мы анализировали в отдельном материале.