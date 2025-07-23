Президент Украины Владимир Зеленский уже ночью записал свое традиционное обращение, в котором прокомментировал закон о сокращении полномочий НАБУ и САП, которыми эти органы фактически переводятся под контроль Офиса генпрокурора. Он сделал упор на выдвинутых в адрес сотрудников НАБУ обвинениях в работе на РФ.

Видеообращение появилось в Telegram-канале главы государства.

По его словам, он пообщался с директором НАБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Александром Клименко, генеральным прокурором Русланом Кравченко и главой Службы безопасности Украины Василием Малюком, обсудив "самые разные проблемы".

"Антикоррупционная инфраструктура будет работать. Только без российского влияния — от этого нужно полностью очиститься. Нет ни одного рационального объяснения, почему уголовные производства на миллиарды "висят" годами. И нет объяснения, почему россияне до сих пор могут получать информацию, которая им нужна", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул важность того, чтобы ведомства работали "без российского влияния".

Вчера вечером политики и блогеры обращали внимание на то, что очень долго не было опубликовано вечернего обращения верховного главнокомандующего Украины Зеленского.

Напомним, в ходе митинга в поддержку НАБУ и САП протестуюшие скандировали "Зеля - чёрт!". Это была часть людей из ранее собравшейся толпы в столице Украины, где присутствовали братья Кличко и нардеп Ярослав Железняк.

Как мы сообщали, пикет в Киеве прошёл прошёл под матерными лозунгами в адрес офиса президента и лично его главы Андрея Ермака.