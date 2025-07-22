Народный депутат Марьяна Безуглая раскритиковала протесты против сокращения полномочий Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Свое мнение она высказала в соцсетях.

"Интересно, где митинги за сроки службы против отправки людей на убийственные миссии и коррупции в ТЦК и СП? Не помню, чтобы НАБУ занималось коррупцией там или "антикоррупционная экосистема" посадила хоть одного обнаглевшего генерала", – написала она.

Напомним, сегодня днем Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект №12414 с правками, которые ликвидировали всю независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Кроме прочего правки устанавливают, что генеральный прокурор получает право давать обязательные письменные указания детективам НАБУ и в случае их невыполнения менять подследственность.

Вечером раздались призывы на акцию протеста против урезания полномочий НАБУ и САП.

В Киеве и трёх областных центрах начались массовые собрания людей, выступающих против закона об ограничении полномочий НАБУ.