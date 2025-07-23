Политики и блогеры обращают внимание на то, что сегодня, 23 июла, не было опубликовано вечернего обращения верховного главнокомандующего Украины.

Об этом, в частности, у себя в соцсетях написал оппонирующий президенту депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

Напомним, на сайте Рады тем временем идут "технические работы", из-за которых нельзя узнать в каком статусе находится приятный сегодня закон об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры.

После того, как ряд нардепов заявлял, что закон уже подписан Зеленским, документ об ограничении прав НАБУ и САП появился на сайте официальной газеты парламента "Голос Украины".

Это означает, что с 23 июля ограничения для антикоррупционных ведомств вступают в силу.

Напомним, в ходе митинга в поддержку НАБУ и САП протестуюшие скандировали "Зеля - чёрт!".

Это была часть людей из ранее собравшейся толпы в столице Украины, где присутствовали братья Кличко и нардеп Ярослав Железняк.

Как мы сообщали, пикет в Киеве прошёл прошёл под матерными лозунгами в адрес офиса президента и лично его главы Андрея Ермака.