"Где Зеленский?" Украинцы обратили внимание, что в день принятия закона против НАБУ он не записал обращения
Политики и блогеры обращают внимание на то, что сегодня, 23 июла, не было опубликовано вечернего обращения верховного главнокомандующего Украины.
Об этом, в частности, у себя в соцсетях написал оппонирующий президенту депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.
Напомним, на сайте Рады тем временем идут "технические работы", из-за которых нельзя узнать в каком статусе находится приятный сегодня закон об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры.
После того, как ряд нардепов заявлял, что закон уже подписан Зеленским, документ об ограничении прав НАБУ и САП появился на сайте официальной газеты парламента "Голос Украины".
Это означает, что с 23 июля ограничения для антикоррупционных ведомств вступают в силу.
Напомним, в ходе митинга в поддержку НАБУ и САП протестуюшие скандировали "Зеля - чёрт!".
Это была часть людей из ранее собравшейся толпы в столице Украины, где присутствовали братья Кличко и нардеп Ярослав Железняк.
Как мы сообщали, пикет в Киеве прошёл прошёл под матерными лозунгами в адрес офиса президента и лично его главы Андрея Ермака.