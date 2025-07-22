В столице Украине продолжается массовая акция протеста против ограничений полномочий Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с площади у театра имени Ивана Франко, где проходит митинг.

Протестующие против сокращения полномочий НАБУ перешли к матерно-политическим лозунгам. Скандируют "Ермака н@хуй" и "Офис за@бал".

На столичную акцию протеста против сокращения полномочий НАБУ прибыл мэр Киева Виталий Кличко. Вскоре к протестующим присоединился его брат Владимир.

По оценке депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, также принимавшего участие в митинге, на акцию протеста вышло около тысячи человек.

Напомним, митинги в поддержку НАБУ и САП прошли в Киеве, Днепре и Львове.

В Киеве протестующие против закона об урезании полномочий антикоррупционных органов начали со скандирования "Ганьба!"

Ранее после ограничений полномочий НАБУ на Западе заговорили об усилении авторитаризма в Украине.

В частности, французская Le Monde пишет, что "украинские депутаты лишают антикоррупционные органы независимости" после "резкой критики ареста чиновника, работавшего в одном из этих органов".