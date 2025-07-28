Фракция "Батькивщины" в Верховной Раде, которая голосовала за ограничение полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины, не поддержит президентский законопроект, которым эти полномочия под давлением протестов и Европы пообещали вернуть.

Об этом заявила лидер партии Юлия Тимошенко в эфире телеканала "Эспресо".

По ее словам, "Батькивщина" внесла альтернативный проект закона, которым предлагается заменить Международный консультативный совет, участвующий в отборе руководства НАБУ и САП, Национальной ассамблеей. В нее должны войти военные, получившие звание Героя Украины.

Тимошенко считает, что НАБУ должно быть независимо как от властей Украины, так и от иностранных государств.

"11 лет, и последние в том числе пять лет, с коррупцией в стране борются как раз НАБУ, САП и Антикоррупционный суд. Результаты вся страна знает. Я даже рассказывать не буду, что сейчас у нас с коррупцией. И поэтому важно, чтобы антикоррупционные органы были реально независимы от всех. Плохо, когда они зависят от иностранных граждан, цель которых мы вообще в Украине не знаем. Поэтому они должны быть действительно независимыми. И поэтому мы подумали как команда, а как их сделать независимыми? Как их назначать так, чтобы они никому не подчинялись из тех, кто имеет доступ к деньгам, финансам, бюджету и всему прочему? Поэтому мы вносим альтернативный законопроект, который, на наш взгляд, может эту ситуацию исправить. Международный совещательный совет - это не конституционный орган, он назначает эти все антикоррупционные органы, иностранные граждане назначают антикоррупционные органы. И мы подумали: а чего бы нам не создать Национальную ассамблею, которая, например, могла быть создана из Героев Украины, которые получили Героя Украины за участие в боевых действиях? У нас их живых сегодня 211. Я не говорю контролировали, а я говорю назначали руководство НАБУ... Они реальные моральные авторитеты", - сказала Тимошенко.

Напомним, в политических кругах обсуждают сценарий, по которому Банковая руками подконтрольных ей депутатов сорвет голосование за законопроект, возвращающий полномочия антикоррупционным органам. При этом и Владимир Зеленский, и "слуги народа" официально заявляют, что они законопроект поддержат и он будет принят.

Мы разбирались, сорвётся ли принятие документа.