Верховная Рада приняла президентский законопроект №13533 о восстановлении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Заседание парламента впервые с начала полномасштабного вторжения РФ транслировалось онлайн.

Рада поддержала законопроект сперва за основу, затем в целом, а затем за то, чтобы спикер Руслан Стефанчук и президент Владимир Зеленский незамедлительно его подписали. Стефанчук уже это сделал.

За окончательно решение проголосовал 331 народный депутат. Фракция "Слуги народа" дала 214 голосов, "Европейская солидарность" - 27, группа "Доверие" - 17, "Платформа за жизнь и мир" и "Восстановление Украины"(экс-ОПЗЖ) - 17 и 9 соответственно, "Голос" - 16, внефракционные - 15, "За будущее" - 11, "Батькивщина" - четыре.

Законопроект отменяет большую часть изменений в Уголовный процессуальный кодекс, которые были внесены в результате принятия законопроекта № 12414 относительно НАБУ и САП.

Протестующие под Радой бурно отреагировали на принятие законопроекта.

Несколько минут спустя акция протеста закончилась.

Напомним, принятый сегодня документ зарегистрировали в Раде через два дня после принятия закона об ограничении прав антикоррупционной вертикали. Его внес в парламент Владимир Зеленский.

"Страна" разбиралась в отдельном материале, что будет с вертикалью власти Зеленского после возвращения полномочий НАБУ.