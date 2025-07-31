В Мариинском парке Киева возле здания Верховной Рады около 11:00 начали собираться участники акции протеста в поддержку Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Вскоре стартовал сам митинг.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Протестующие требуют, чтобы народные депутаты проголосовали за президентский законопроект, возвращающий полномочия антикоррупционных ведомств.

Поначалу в Мариинском парке собрались около 80–100 человек, но к ним постоянно подтягиваются новые люди.

Собравшиеся митингующие скандируют: "Депутатов на работу!", "Независимость для НАБУ и САП!". Также они держат в руках ставшие символом нынешних протестов картонки с нецензурными надписями: "П@здец подкрался незаметно, но в вышиванке", "Власть, отъ@бись от НАБУ и САП" и т.п. Однако много картонок с вполне цензурными надписями.

Вскоре после начала митинга в парк пришла нардеп Марьяна Безуглая и протестующие принялись скандировать "Позор!". Напомним, Безуглая которая голосовала за законопроект об ограничении полномочий НАБУ, но при этом участвовала в протестах.

Вчера вечером на акцию протеста в поддержку НАБУ под Офисом президента пришли около 10 человек, державших в руках плакаты против президента Владимира Зеленского и главы Офиса Андрея Ермака. К ним подошли другие митингующие и потребовали покинуть мероприятие, обвинив в намерении устроить провокацию.

Вчера участники акции требовали назначить руководителя БЭБ. Напомним, Кабмин отказывается назначить главой БЭБ детектива НАБУ Александра Цывинского, который победил на конкурсе за счет голосов международных экспертов. Цывинский считается близким к грантовым кругам человеком.