На акцию протеста в поддержку Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под Офисом президента пришли около 10 человек, державших в руках плакаты против президента Владимира Зеленского и главы ОП Андрея Ермака. Они некоторое время находились среди участников митинга, скандируя речёвки так же, как и остальные.

Однако к ним подошла часть протестующих и потребовала покинуть мероприятие, заявив, что эти люди пришли с целью устроить провокацию и не имеют отношения к митингу.

Об этом сообщает с места событий корреспондент "Страны".

После этого люди с плакатами против Зеленского и Ермака отошли в сторону и остановились неподалёку.

Сообщается, что на площади собрались около 1000 человек. Протестующие скандируют: "Позор!"

Между тем часть участников акции уже начали расходиться по домам.

На завтра, 31 июля, также анонсирован протест в Мариинском парке возле Верховной Рады. Он запланирован на 11:00.

Напомним, сегодня в центре Киева началась новая волна протестов. Участники митинга требовали вернуть независимость Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), а также назначить избранного руководителя Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Кабмин отказывается назначить главой БЭБ детектива НАБУ Александра Цывинского, который победил на конкурсе за счет голосов международных экспертов. Цывинский считается близким к грантовым кругам человеком.

Назначить его уже прямо требует Евросоюз.

Также мы разбирались в отдельном материале, поддержат ли депутаты законопроект о возвращении полномочий НАБУ.