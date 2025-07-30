В Киеве у сквера имени Ивана Франко начали собираться люди для участия в акции протеста с требованием вернуть независимость Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), а также назначить избранного руководителя Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Соответствующие фото публикует с места событий корреспондент "Страны".

Сообщается, что на месте протеста усилили меры безопасности. В частности, сотрудников правоохранительных органов значительно больше, чем во время прошлых акций протеста.

О том, что в Киеве собирают новую акцию протеста, стало известно еще утром. К требованию восстановить полномочия НАБУ и САП добавилось назначение избранного руководителя БЭБ.

Часть людей скандирует: "Отмените закон". Другая часть - "Депутаты-паразиты не дают спокойно жить". Сегодня на акцию собралось около 300-500 человек.

Напомним, что Кабмин отказывается назначить главой БЭБ детектива НАБУ Александра Цывинского, который победил на конкурсе за счет голосов международных экспертов. Цывинский считается близким к грантовым кругам человеком.

Назначить его уже прямо требует Евросоюз.

Также мы разбирались в отдельном материале, поддержат ли депутаты законопроект о возвращении полномочий НАБУ.