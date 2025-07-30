Россия может устроить теракт на митинге в поддержку Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), чтобы обвинить в нем украинскую власть.

Об этом заявил на своей странице в Фейсбуке народный депутат Дмитрий Черный ("Слуга народа").

В связи с этим нардеп призывает МВД и СБУ установить рамки металлоискателей и проводить поверхностный досмотр участников.

Также в Сети сообщают, что завтра утром, 31 июля, около здания Верховной Рады состоится акция в поддержку НАБУ.

Людей призывают собираться в 11 утра около блокпоста возле Мариинского парка, через который будут проходить депутаты, чтобы призвать их поддержать возвращение полномочий НАБУ.

Напомним, что сегодня вечером в Киеве состоится митинг за восстановление прав НАБУ у театра имени Ивана Франко.

Поддержат ли депутаты законопроект о возвращении полномочий НАБУ, мы разбирались в отдельном материале.

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