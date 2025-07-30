Итог завтрашнего голосования в Раде по возвращению полномочий НАБУ и САП во-многом определит дальнейшее развитие событий в Украине.



То, что президент решил "сдать назад" в важнейшем для себя вопросе это, безусловно, для него политическое поражение с потенциально очень тяжелыми последствиями. Поэтому в политкругах активно курсируют слухи, что Банковая постарается голосование сорвать или перенести дело в долгий ящик, даже несмотря на угрозы Европы прекратить в таком случае финансирование.



В то же время, никаких видимых признаков подготовки к такому сценарию пока не наблюдается. Опрошенные "Страной" депутаты из "Слуги народа" говорят, что пока команда от Банковой и руководства фракции однозначна - закон о возвращении полномочий должен быть принят. Хотя, естественно, это еще не означает, что до момента голосования позиция не поменяется.

По данным "Страны" сейчас во власти существуют два подхода.

Первый транслирует условная "партия успокоения". Она доказывает, что ничего страшного в принципе не произошло и не произойдет. С проектом по урезанию полномочий НАБУ и САП произошла осечка, потому полномочия нужно вернуть, чтоб не злить Европу. И тогда все вернется на круги своя. Зеленский сохранит контроль на парламентом и, в целом, над ситуацией в стране. Европейцы снова его полюбят, перестанут выходить дискредитирующие статьи в западных СМИ, а в украинском обществе бурление быстро затихнет. Что касается уголовных дел НАБУ против ближайшего окружения Зеленского, то их можно будет разными путями, в том числе и через влияние на руководства НАБУ и САП купировать (как это уже не раз бывало раньше). А затем, выждав время и добившись отвлечение внимания общества и Европы на другие проблемы (например, на то, что будет происходить после истечения срока 10-дневного ультиматума Трампа), вновь вернуться к теме взятия антикоррупционных структур под свой контроль.

По данным источников "Страны" именно эта позиция является сейчас в окружении Зеленского доминирующей.

"В первую очередь потому, что она комфортна самому президенту", - говорит источник.

Однако, существует и ровно обратное мнение. О том, что принятие законопроекта о возвращении полномочий НАБУ и САП приведет к обрушению всей вертикали власти Зеленского, а потому голосование за него нужно сорвать.

"Что будет происходить дальше нетрудно спрогнозировать. Такой относительно управляемой ситуации с НАБУ и САП как была раньше для Офиса президента больше не будет. Уже в июне стало понятно, что они играют конкретно против Зеленского из-за чего и потребовалось принимать закон об ограничении их полномочий. Если им вернут полномочия, то все резко ускорится - пойдут дела против ближайшего окружения Зеленского - Миндича, Ермака, Свириденко. Чернышов, который уже получил подозрение, в такой ситуации, вполне вероятно пойдет на сделку со следствием и сдаст всех. Также может поступить и Шурма (экс-заместитель главы Офиса президента, который сейчас живет в Германии - Ред.), против которого также расследуется дело. И не только Шурма. Помимо негативного имиджевого эффекта для президента это будет иметь и практические последствия - он лишится контроля над парламентом. Контроль этот сейчас держится исключительно на страхе перед силовиками Зеленского и на вере в то, что за верность Банковая прикроет депутатов от неприятностей. Но после возврата полномочий антикоррупционным органам появится новый генератор страха для нардепов - НАБУ и САП. И плюс еще и БЭБ, который также может выйти из под контроля Офиса, если его директором назначат Цывинского. Депутаты увидят, что Зеленский даже своим близким людям не может гарантировать безопасность. И управляемость большинством Рады со стороны Банковой будет потеряна. Тем более, что и СБУ с ГБР, если Зеленский сдаст назад, уже не будет беспрекословно выполнять его команды по политическому давлению. При том, что возрастет влияние сил, который сейчас действуют против Зеленского в связке с НАБУ и САП - Порошенко, грантовые круги. Они также начнут "отгрызать" у "слуг народа" отдельные депутатские группы. Деньги у Порошенко на это есть. По итогу, президентская фракция распадется окончательно. Часть депутатов-мажоритарщиков из нее выйдут и монобольшинство прекратит свое существование не только де-факто, но и де-юре. А без контроля над парламентом у Зеленского не будет контроля и над правительством. Далее президента будут подталкивать к увольнению Ермака и Свириденко. Возможно против обоих НАБУ также дела возбудит. Увольнение руководителя Офиса и главы Кабмина с формированием нового правительства, которое будет подконтрольно новой конфигурации большинства в Раде, откроет путь к превращению Зеленского в номинального правителя, ничего не решающего в стране. Либо к его отставке, если он на эту роль не согласится. Если завтра будет проголосовано возвращение полномочий НАБУ, то такой сценарий развития событий более чем вероятен. И вопрос лишь в скорости его реализации - дни, недели или месяцы", - сказал "Стране" один из депутатов.

Еще одним негативным для Зеленского последствием последних событий является то, что Европа впервые перешла к прямому на него давлению - угрожая остановкой финансирования. Ранее так давил только Трамп, при помощи угроз прекращения военной помощи добиваясь от Киева согласия на сырьевую сделку и на прекращение огня по линии фронта. Европа же до сих пор прощала Зеленскому все, что он делал во внутренней политике. Но после истории с НАБУ ситуация явно меняется.

"Если завтра будет результативное голосование за возврат полномочий НАБУ, то европейцы войдут во вкус, поняв, что могут использовать финансирование как прямой рычаг принуждения Зеленского к каким-то действиям. Уже появилось требование назначить руководителя БЭБ, хотя ранее в Европе вообще ничего не говорили по поводу того, что Кабмин отказался признавать итоги конкурса. Завтра Европа начнет требовать отставки Ермака и формирование нового правительства. Потом еще что-то. По итогу, Зеленский просто потеряет контроль над ситуацией и все вопросы будут через его голову решаться с европейцами или с Вашингтоном. При этом я очень сильно сомневаюсь, что Европа выполнит свою угрозу остановить финансирование, если НАБУ не вернут полномочия", - говорит один из нардепов, который является сторонником ограничения полномочий антикоррупционных органов.

Отметим, что в западных СМИ в последние дни регулярно публикуются призывы к лидерам стран Европы более не "спускать" Зеленскому "отход от европейских норм".

Все эти моменты создают очень нервную атмосферу в президентской фракции. При этом большинство наших собеседников в парламенте прогнозируют, что голоса за возврат полномочий НАБУ будут. Хотя и неожиданностей они также не исключают - слишком большие ставки сейчас на кону для Зеленского и его ближайшего окружения.

Подробнее о раскладе сил в Раде накануне завтрашнего голосования и о его последствиях читайте в статье "Страны".

Конфигурация перед голосованием

Мы уже подробно писали о ситуации вокруг НАБУ/САП, которая на самом деле часть более длинной истории наката Банковой на конкурирующий лагерь грантовых структур, ориентированных на Демократическую партию США. Последняя группа создала с экс-президентом Петром Порошенко альянс, чтобы противостоять давлению Офиса президента.

Напряжение росло на протяжении всего июня и июля, вылившись в ряд уголовных дел НАБУ против близкого окружения президента, на что, собственно, и последовал ответ Банковой в виде принятия законопроекта о сокращении полномочий НАБУ и САП. Антикоррупционную вертикали законопроектом №12414 перевели в подчинение генеральному прокурору, должность которого занимает сейчас лояльный к ОП Руслан Кравченко.

У этой идеи нашлись горячие сторонники в самой фракции СН и, как выяснилось, например, в "Батькивщине". Лидер этой партии Юлия Тимошенко перед голосованием за президентскую инициативу призвала с парламентской трибуны бороться с "колонизацией Украины".

"Я хочу попросить сегодня Верховную Раду не останавливаться на этом голосовании а шаг за шагом отменить все законы, где были применены международные наблюдательные советы, потому что это лишает Украину суверенитета", - настаивала Тимошенко.

"Батькивщина" добавила 15 голосов в "общий котел" из 263 голосов за законопроект.

Однако его принятие вызвало скандал, которого в ОП, похоже, не ожидали.

Ведь неназначение "одобренного" международными экспертами кандидата из НАБУшников Александра Цывинского на пост главы Бюро экономической безопасности (БЭБ), подозрения видному грантовому активисту Виталию Шабунину, а потом и масштабные обыски в НАБУ/САП под предлогом поиска российских "кротов" не вызвали "озабоченности" у западных партнеров - во всяком случае, публичной. Вероятно, власть подумала, что также будет и дальше, поэтому решилась переподчинить антикоррупционные органы, которые в свое время создавались Западом как инструменты контроля над украинской элитой. И Зеленский решил эту систему демонтировать.

Законопроект №12414 проводился в режиме блицкрига, однако, как часто бывает с блицкригами, обернулся стратегическим поражением. Во-первых, антикоррупционное лобби при содействии группы Порошенко организовали акции протеста по стране. Во-вторых, европейцы отреагировали достаточно жестко, пригрозив урезать финансирование. Американская администрация на этот счет промолчала, однако и угрозы европейцев обрезать финансирование оказалось более чем достаточно.

Власть дала задний ход. Но проблема в том, что ситуация для Зеленского и всей его системы власти складывается предельно угрожающая.

Как прогнозировала "Страна", если контратаки на Зеленского продолжатся со стороны альянса грантовиков и Порошенко и в них примут участие другие недовольные властью политики и бизнесмены, это может привести к деформации и падению системы нынешней власти. Эти процессы, вероятно, ускорят обвинения в коррупции в адрес представителей ближайшего круга Зеленского, о чем сейчас ходят слухи в политкругах.

Метания ОП фактически раскололи "слуг народа".

"Во фракции царят разные настроения - от призывов срочно все переиграть до категорического "нет" новому голосованию", - говорит на правах анонимности депутат от СН, который не берется прогнозировать исход рассмотрения президентского №13533, которым НАБУ возвращают полномочия.

"Пока не готов дать прогноз. По моим наблюдениям, во фракции СН действительно идет брожение. Скажется ли это на поддержке и как, станет понятно накануне голосования. Я лично буду голосовать за", - комментирует народный депутат Алексей Гончаренко ("Евросолидарность") в комментарии "Стране".

Масла в огонь подлила публикация Financial Times о том, что до 70 депутатов могут не проголосовать за этот законопроект. Основная причина - опасения, что в отношении них может начаться расследования антикоррупционных органов "в качестве мести". Многие во фракции обратили внимание на интервью "Суспільному" главы САП Александра Клименко, заявившего, что "все ситуации, события, высказывания, все обвинения и претензии в наш адрес" в ходе принятия №12414 в спецпрокуратуре "разберут до молекул".

Пресс-секретарь фракции СН Юлия Палийчук опровергла информацию о 70 несогласных с новым голосованием депутатов. Отрицаются и вариант сложения полномочий частью "слуг".

"Никакие 50, 60 или 70 депутатов не собираются складывать мандаты, и никто не говорит, что хочет прекратить голосовать. Разгоняют слухи медиа в своих целях, чтобы создавать в информационном поле иллюзию раскола, которого нет", - утверждает Telegram-канал "Тайны депутата", который источники "Страны" связывают с советником главы ОП Михаилом Подоляком.

Большинство отрешённых "Страной" депутатов от "Слуги народа", впрочем, полагают, что голоса за законопроект будут, хотя и не исключают неожиданностей.

"Пока позиция Банковой четкая - надо голосовать. Но сохранится ли она до четверга - никто не знает. Да и во фракции идет брожение. Одни депутаты вышли с покаянными заявлениями, что они заблуждались и теперь готовы исправить ошибку. Другие говорят, что им все надоело и они хотят просто сложить мандаты. Третьи считают, что возвращать полномочия НАБУ не надо. Хотя многие, конечно, проголосуют так как им скажет Офис и Арахамия. Но управляемость уже сильно подорвана", - говорит один из депутатов из СН.

Будет ли в Раде новое большинство?

Источник в "Слуге народа" прогнозирует в случае принятия законопроекта о возвращении полномочий НАБУ начало процесса потери контроля Банковой над парламентом.

"Если НАБУ вручит подозрения Миндичу, Шурме и другим ключевым фигурам в окружении Зеленского, процесс ускорится. Ослабнет страх перед Банковой, которая даже своих людей защитить не может", - говорит депутат.

Еще один нардеп из СН полагает, что вполне вероятен выход депутатов-мажоритарщиков в "количестве, достаточном для создания собственного парламентского объединения". Для нынешнего созыва Рады это минимум 17 человек, и именно столько сейчас имеют депутатские группы "За будущее" и "Восстановление Украины".

"Многие "мажоры" хотят выйти из фракции. Нужен толчок. Если выйдут двое, следом еще 30-ть. Это даже больше, чем нужно для создания собственной депгруппы. В статусе оппозиции намного комфортнее работать. Ты не берешь на себя негатив пребывания во власти, и даже если ты с ней голосуешь, тебе обычно ничего не предъявляют. Плюс можно торговаться и выгодно "продавать" свои голоса", - говорит депутат.

По его словам, выход может произойти "внезапно". "Люди приходят на работу в сессионный зал, потом спикер объявит, что поступило заявление о выходе такого-то из фракции", - предполагает собеседник.

Важный момент при таком развитии событий - это потеря фракцией СН статуса монобольшинства. Сейчас во фракции формально состоит 231 депутат, что дает СН права коалиции.

Если даже 17 человек выходят, остается 214, что меньше необходимых 226-ти. Это развал коалиции. Согласно Конституции, у парламента есть месяц для формирования новой. Или президент получит право распустить парламент.

"Право, а не обязанность, как всегда говорили в этих случаях", - напоминает в разговоре со "Страной" мажоритарщик от СН.

Как бы то ни было, парламент все равно будет "с очень большими проблемами".

"Большая нехватка голосов станет нормой, особенно - в случае непопулярных инициатив или таких, в которых нет острой необходимости. Такие вряд ли будут голосоваться", - прогнозирует источник во фракции СН.

В свою очередь собеседник, близкий к руководству фракции, допускает усугубление проблемы со сбором голосов. При этом она будет, по его словам, частичной.

"Вопрос, сколько голосов "отвалится". По разным оценкам - от 10-ти до 50-ти. Но это не значит, что люди вообще не будут ни за что голосовать, хотя могут быть и такие. Какие-то военные вещи или совершенно нейтральные голосования вроде обращений к партнерам будут собирать достаточно голосов. А вот по бюджету, по кадровым назначениям - возможны проблемы", - рассуждает источник.

На этом фоне в оппозиции уже строят планы по "перехвату" контроля над Радой.

Народный депутат восьмого созыва Борислав Береза, сегодня близкий к Петру Порошенко, написал на своей странице в Facebook, что "единственным" выходом из кризиса, возникшего в связи с законопроектом о НАБУ/САП, может быть создание новой коалиции "взамен фактически распавшейся" СН и ее сателлитов. Ядром нового большинства станет нынешняя парламентская оппозиция (то есть, читай, "Евросолидарность" Порошенко и "Голос") с присоединившимися. Руководство Рады меняют на представителей оппозиции. При это, по плану Березы, ни один депутат, голосовавший за законопроект №12414 не должен войти в президиуме. Далее создается для управления страной "Совет национального единства" из представителей "парламентской и внепарламентской оппозиции" (то есть, читай, "Евросолидарности", "Голоса" и грантовых организаций). Зеленский же, сохраняя должность, отказывается от переизбрания на второй срок и превращается по сути в "свадебного генерала".

О том, что будет переформатировано большинство в парламенте прогнозирует и оппозиционный нардеп Ярослав Железняк из фракции "Голос".

"Я думаю, что на этом (история с НАБУ - Ред.) Раду Офис потеряет. Не полностью, но где-то 20-30 человек уже никогда по команде не проголосуют. А это критично", - написал Железняк.

Также в политических кругах ходят слухи о возможности отставки главы Офиса президента Ермака, которого могут сделать "крайним" за попытку лишить НАБУ полномочий. По крайней мере к этому Зеленского активно подталкивают как внутренняя оппозиция, так и многие западные СМИ.

Вслед за отставкой Ермака может последовать и отставка его протеже нового премьер-министра Юлии Свириденко. Тем более, если Банковая потеряет контроль над большинством в парламенте и там сложится новая конфигурация. При этом, в оппозиции весьма лестно отзываются о нынешнем первом вице-премьере Михаиле Фёдорове. И, теоретически, он может возглавить Кабмин. По крайней мере в качестве и.о.

В то же время, в руководстве фракции "Слуга народа" полагают, что ситуация в парламенте для президента далеко не так критична.

"Мы, конечно, фантазии людей Порошенко про новое большинство в Раде читаем. Но у них ничего не получится. Без вариантов. Я вообще полагаю, что они ставят себе цели скромнее - вроде сделать Стефанчука более независимым от ОП, чтобы добавить еще такую линию разлома во власти. Но пусть помечтают. Думаю, что голоса за президентский законопроект о возврате полномочий будут. И Рада продолжит работать", - говорит источник, близкий к руководству фракции СН.

Но, как писалось выше, среди "слуг" есть и другая точка зрения на счет будущих процессов в Раде. Какая из них окажется верно - узнаем уже в ближайшие дни и недели после завтрашнего голосования.