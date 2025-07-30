В Киеве сегодня снова собирают людей на митинг у театра имени Ивана Франко.

Объявление об этом появилось в акканутах "Люди с картонками", его перепостили антикоррупционные активисты.

К требованию восстановить полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры добавилось назначение избранного руководителя Бюро экономической безопасности.

"ВРУ должна принять закон о полной отмене закона Украины №4555 - проголосовав за законопроект 31 июля в целом и за основу; КМУ должен назначить руководителя БЭБ в соответствии с результатами конкурса", - сказано в публикации.

Участники обсуждают возможные сценарии завтрашнего голосования по законопроекту о возвращении прав антикоррупционным органам, допуская, что в него будут внесены правки, которыми оставят ограниченными полномочия НАБУ, либо растянут его принятие на долгий срок.

Также протестующие рассуждают о действиях в случае реализации сценария с провалом голосования.

"Плохой — провал голосования: депутаты не собираются в нужном количестве или голосуют против законопроекта. Радикализация протестов. Вероятность — разная по разным субъективным оценкам, зависит от вашего уровня пессимизма", — говорится в одном из сообщений.

Напомним, что Кабмин отказывается назначить главой БЭБ детектива НАБУ Александра Цывинского, который победил на конкурсе за счет голосов международных экспертов. Цывинский считается близким к грантовым кругам человеком.

Назначить его уже прямо требует Евросоюз.