Европейский Союз уже заморозил финансовую помощь Украине до возвращения прежних полномочий Национальному антикоррупционному бюро Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на источники.

Издание подтверждает информацию Frankfurter Allgemeine Zeitung о предупреждении Брюсселя украинским властям о том, что если не будет принят законопроект о полноценном восстановлении полномочий НАБУ, голосование за который запланировано на четверг, то "кредиты за счет доходов от российских активов по программе ERA прекратятся, также остановится финансирование от Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка".

Однако в любом случае продолжатся выплаты по программе Ukraine Facility. На днях ЕС одобрил 4-й транш по этой программе в урезанном объеме, и последующие выплаты также могут быть сокращены.

Также в ЕС начали поднимать вопрос о других связанных с реформами действий, включая назначение руководителя Бюро экономической безопасности по итогам проведенного конкурса.

О том, что власти могут попытаться сорвать голосование за возвращение полномочий антикоррупционным органам, ранее писала и "Страна". Почему вокруг этого вопроса возникло напряжение и какая роль в этом уголовного дела против соратника президента Украины Владимира Зеленского Тимура Миндича, мы подробно писали в отдельном материале.