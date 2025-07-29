ЕС заморозил финансовую помощь Украине до возвращения прежних полномочий НАБУ - СМИ
Европейский Союз уже заморозил финансовую помощь Украине до возвращения прежних полномочий Национальному антикоррупционному бюро Украины.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на источники.
Издание подтверждает информацию Frankfurter Allgemeine Zeitung о предупреждении Брюсселя украинским властям о том, что если не будет принят законопроект о полноценном восстановлении полномочий НАБУ, голосование за который запланировано на четверг, то "кредиты за счет доходов от российских активов по программе ERA прекратятся, также остановится финансирование от Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка".
Однако в любом случае продолжатся выплаты по программе Ukraine Facility. На днях ЕС одобрил 4-й транш по этой программе в урезанном объеме, и последующие выплаты также могут быть сокращены.
Также в ЕС начали поднимать вопрос о других связанных с реформами действий, включая назначение руководителя Бюро экономической безопасности по итогам проведенного конкурса.
О том, что власти могут попытаться сорвать голосование за возвращение полномочий антикоррупционным органам, ранее писала и "Страна". Почему вокруг этого вопроса возникло напряжение и какая роль в этом уголовного дела против соратника президента Украины Владимира Зеленского Тимура Миндича, мы подробно писали в отдельном материале.