Буквально сразу после того, как президент Украины Владимир Зеленский сдал назад в попытке взять под контроль антикоррупционную вертикаль и внес законопроект о возвращении полномочий НАБУ, по президенту был нанесен удар, который в общем и целом обозначает дальнейшие перспективы развития ситуации. Перспективы, прямо скажем, для него очень не радужные.



Ряд СМИ и политиков написали о том, что непосредственной причиной для наката Банковой на НАБУ стала информация о том, что против одного из ближайших соратников Зеленского и его бизнес-партнера Тимура Миндича готовится уголовное дело. И о том, что есть записи прослушки в квартире Миндича, на которых запечатлен и голос самого президента.



Для того чтобы понять значение этой информации, нужно для начала рассказать, кто такой Миндич и какова его роль в жизни Зеленского.

Миндич – давний деловой партнёр Зеленского, совладелец студии "Квартал 95".

По информации источников "Страны", Миндич долгое время был доверенным человеком бизнесмена Игоря Коломойского и работал с "Кварталом" и Зеленским по его поручению.

"Игорь Валерьевич все вопросы "Квартала" редко решал напрямую с Зеленским, посредником между ними был Миндич. Например, Миндичу Коломойский мог высказывать свои недовольства шутками "Квартала", через него он корректировал контент шоу: что добавить, что убрать, чего лучше вообще не ставить, чтобы потом не звонили важные люди. Помимо того, Миндич занимался у Коломойского весьма деликатными и даже личными делами: от организации кухни и заканчивая формированием гардероба и организацией мероприятий. А вот с Зеленским у Миндича были партнёрские, доверительные отношения. Поэтому на Миндича и оформлена часть корпоративных прав на студию "Квартал 95", - говорит источник.

По его словам, после того как Зеленский стал президентом, он постепенно ограничил общение с Коломойским, но сблизился с Миндичем. И в итоге последний ушел с орбиты влияния олигарха и стал одним из ключевых людей в окружении главы государства.

Оппоненты Зеленского называют Миндича "кошельком президента" и обвиняют его в том, что именно через него проходили основные денежные потоки в рамках коррупционных схем, реализовывавшихся Банковой.

По словам ныне находящегося в СИЗО нардепа Александра Дубинского, именно в квартире Миндича проходили неформальные встречи с участием Зеленского, Ермака и других высокопоставленных лиц, на которых обсуждали в том числе различные бизнес-проекты в интересах президента и ближайшего к нему круга лиц.

"Миндич – это доверенное лицо Зеленского и одновременно доверенное лицо Ермака, которому доверяли собирать кассу со всех компаний, находящихся в сфере управления государства", - заявил Дубинский.

В частности, он утверждает, что именно Миндич курировал коррупционные схемы в "Нафтогазе", энергокомпаниях и других стратегических предприятиях: например, считается, что именно Миндич сделал главой "Нафтогаза" Алексея Чернышова. А вскоре после того как начался скандал вокруг подозрения Чернышова в коррупции, Миндич, по данным СМИ, покинул страну и сейчас находится за границей. В июне 2025 года был задержан двоюродный брат Тимура Миндича Леонид: его подозревают в хищениях на закупках оборудования для "Харьковоблэнерго" на общую сумму в 125 миллионов гривен.

Кроме того, СМИ заявляли, что Миндич курирует фирмы, которые причастны к многомиллиардным хищениям средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений. Руководитель проекта "Наши гроши" Юрий Николов заявлял, что с Миндичем (а также с Ермаком и Арахамией) были связаны и компании, получавшие миллиарды из бюджета на производство дронов, расследование о которых вело НАБУ.

Впрочем, источники в окружении Миндича говорят, что описанный выше образ Миндича сильно демонизирован.

"Если дать Миндичу "Нафтогаз", он просто не понял бы, что с ним делать, как заработать на этом, какой схематоз выстроить. К нему могли бы в теории прийти, когда уже всё было готово, типа: вот так и так, нужно, чтобы он пролоббировал. И вообще Миндич сам по себе крайне осторожный человек", - сказал источник "Страны".

Однако он подтверждает, что Миндич очень близок к Зеленскому, фактически являясь его душеприказчиком.

"Даже во время полномасштабной войны Зеленский проводит много времени с Миндичем, потому что тот был одним из тех, с кем Зеленский мог поговорить о жизни. Миндич был ему очень приятен и комфортен, он стал его душеприказчиком. Они проводили много времени вместе, просто общаясь. Также у Миндича была очень важная функция организации разных встреч для президента, на которых он лично присутствовал", - говорит источник.

Так или иначе, но очевидно, что Миндич владеет огромным массивом информации об экономических и политических, в том числе теневых, процессах в высших эшелонах украинской власти, а также лично о Зеленском.



И если Миндич попадет в руки следователей – НАБУ или западных спецслужб, которые его "разговорят", - то он может стать тем же, кем стал для Павла Лазаренко его давний бизнес-партнер Петр Кириченко. Кириченко в 1999 году пошел на сделку со следствием и на его показаниях американские прокуроры построили свое обвинение против Лазаренко.



Описывая свое расставание с Лазаренко, Кириченко использовал выражение "поцелуй Иуды". Если Миндич попадет за решетку, то такой же "поцелуй" он может подарить Зеленскому.



Ситуация для президента усугубляется еще и тем, что сейчас на стороне его врагов играют люди, которые очень много знают и о нем, и о Миндиче. Это Коломойский и Боголюбов. И если активность и возможности Игоря Валерьевича сильно ограничены пребыванием в СИЗО, то Геннадий Боголюбов смог вырваться за границу. При этом, как сейчас выяснилось, он пошел на сотрудничество с НАБУ (а через него, не исключено, и с западными спецслужбами), обеспечив прослушку квартиры Миндича. По версии нардепа Гончаренко, за это НАБУ помогло ему выехать за границу.

Источники "Страны" предполагают, что прослушка могла быть установлена, когда шёл ремонт в квартире Боголюбова этажом ниже квартиры Миндича. И случилось это после того, как Миндич в прямом смысле залил Боголюбова.

"Он затопил его квартиру. Боголюбов начал делать ремонт. И существует вероятность, что именно в это время НАБУ могло установить там прослушку", - говорит источник.



В целом то, что сейчас в качестве главного коррупционного скандала всплыло именно дело Миндича, ближайшего соратника Зеленского, показывает, что главной целью всего нынешнего процесса являются отнюдь не косметические перестановки во власти в форме удаления Ермака и выдвижения на более высокие позиции Арахамии, Федорова и прочих внутриаппаратных противников нынешнего главы ОП. Цель – конкретно Зеленский. Удар наносится все тем же сложившимся недавно альянсом Порошенко и грантовых организаций, которые после скандала с лишением НАБУ полномочий смогли заручиться (после долгих попыток) поддержкой европейцев и как минимум нейтралитетом Вашингтона. Работа данного альянса была видна даже по тому, как распространялась информация о прослушке квартиры Миндича. Вечером 24 июля об этом написали в соцсетях близкие к Порошенко ЛОМы. А утром 25 июля эта же информация появилась в "Украинской правде", которой владеет Томаш Фиала.



Конечная цель удара – обнулить Зеленского морально и политически, побудив его согласиться либо на роль свадебного генерала при правительстве национального единства (подобные планы уже обсуждаются публично), либо уйти.



И пока остается открытым вопрос, как отреагирует на это Зеленский. Смирится с такой судьбой в обмен на гарантии личной безопасности и остановки расследования дела Миндича и других соратников (если, конечно, кто-то такие гарантии ему даст) либо попытается нанести контрудар. Сорвав, например, через парламент голосование за возвращение прав НАБУ, объявив через СБУ и ГБР подозрение руководителям и ключевым сотрудникам антикоррупционных органов, отправив в тюрьму Порошенко или предприняв иные действия в надежде, что на фоне сокращенного до следующей недели срока ультиматума Дональда Трампа Владимиру Путину о завершении войны ни Европе, ни украинскому обществу до судьбы НАБУ не будет никакого дела.

Ближайшая неделя покажет, какой выбор сделал Зеленский.