Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко дал интервью западной прессе накануне голосования в Верховной Раде за восстановление полномочий антикоррупционных ведомств. По его словам, хотя США больше всего вложились в работу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), сейчас интерес Вашингтона "значительно снизился" и это "одна из причин, по которой эта атака стала возможной".

Об этом он сказал в беседе с журналистаом The Times.

По убеждению Клименко, главной целью "масштабной, преднамеренной спланированной атаки всех правоохранительных органов на антикоррупционную систему" было "взять под контроль все наши расследования, чтобы иметь информацию о том, где мы расследуем, что мы расследуем и на каком этапе мы находимся… чтобы защитить людей от уголовной ответственности".

Издание называет это "решением президента Украины Владимира Зеленского" и признаком его "отхода от демократии", хотя сам президент перекладывал ответственность на Раду.

В то же время Клименко прогнозирует, что даже в случае восстановления полномочий органов давление на антикоррупционеров продолжится, потому что "никто не отказался от своих планов помешать нам эффективно работать".

Он уверен, что из-за атаки властей "один из детективов НАБУ уже отказался расследовать деликатное дело, опасаясь преследования", а "информаторы приостановили сотрудничество с нами, опасаясь раскрытия их личности".

Напомним, похожие заявления Клименко также сделал в интервью изданию The Financial Times.

Поддержат ли депутаты законопроект о возвращении полномочий НАБУ, мы разбирались в отдельном материале.