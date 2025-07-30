Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко считает, что его ведомство столкнется с "еще большим политическим давлением и клеветническими кампаниями" даже после принятия закона о восстановлении его независимости.

Об этом Клименко заявил газете The Financial Times.

Руководитель САП назвал недавние действия против его ведомства частью "скоординированных" усилий высокопоставленных правительственных чиновников. По его словам, целью кампании было подорвать независимость антикоррупционных органов Украины, получить доступ к материалам дел и повлиять на ход расследований.

"Наша работа фактически остановлена. Почти все наши информаторы перестали сотрудничать с нами", – сказал он.

Также Клименко заявил, что высшие эшелоны власти страны не только соучаствуют, но и глубоко вовлечены в "подрыв антикоррупционного курса Украины".

Напомним, что сегодня вечером в Киеве состоится митинг за восстановление прав НАБУ у театра имени Ивана Франко.

Народный депутат Дмитрий Черный ("Слуга народа") уже заявил, что РФ может устроить теракт на этой акции, чтобы обвинить в нем украинские власти.

Поддержат ли депутаты законопроект о возвращении полномочий НАБУ, мы разбирались в отдельном материале.