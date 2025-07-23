В Украине возобновились акции протеста против закона, ограничивающего полномочия НАБУ и САП.

"Суспильне" публикует фото митингующих из Днепра, Николаева и Черновцов.

Судя по снимкам, везде в акциях принимает участие молодежь - студенты и даже школьники. Они держат в руках картонки с надписями: "Герои защищают землю, община - закон", "Защитники воюют за независимость, а вы ее уничтожаете законом 12414", "Кто за меня переписывает законы и порядки", "Верховная Зрада, прочь закон 12414", "Не превращайте фронт в ширму для диктатуры", "Нет коррупции, да - демократии" и т.п.

Возле театра имени Ивана Франко в Киеве тоже собрались протестующие. В столице во второй раз выходят на акцию против принятого парламентом закона, сообщает корреспондент "Страны". Они держат самодельные плакаты в поддержку НАБУ и с критикой властей.

По данным нашего корреспондента, в столице акция собрала более тысячи человек.

Днем мы анонсировали эти акции протеста. Судя по публикациям в соцсетях общественных организаций, протесты продолжатся и завтра: на 10:00 запланирован митинг в Николаеве.

Вчера мы рассказывали, как прошла киевская акция протеста против принятого Верховной Радой закона, ограничивающего полномочия антикоррупционных структур.