Президент Украины Владимир Зеленский после вчерашних протестов встретился с руководителями антикоррупционных структур - НАБУ, САП и НАПК. При этом на встрече также присутствовали руководители СБУ, ГБР, МВД и Генпрокуратуры.

Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По словам главы государства, они договорились составить общий план действий, "чтобы разрешить существующие противоречия".

"Все мы слышим, что говорит общество. Видим, чего ожидают люди от государственных институций для обеспечения справедливости и эффективности каждой институции. Обсудили необходимые административные, законодательные решения, которые позволят укрепить работу каждого института, разрешить существующие противоречия, снять угрозы. Договорились, что на следующей неделе будет глубокая рабочая встреча по плану общих действий. А через две недели должен быть готов общий план – какие шаги нужны и будут реализованы, чтобы укрепить Украину и снять существующие вопросы, дать больше справедливости и реально защитить интересы украинского общества", - написал президент.

Также он повторил претензии к НАБУ: "Уголовные производства не должны длиться годами без законных приговоров, а работающие против Украины не должны чувствовать себя комфортно и не чувствовать, что такое неотвратимость наказания".

Однако по итогам встречи с Зеленским НАБУ и САП все равно требуют отменить закон о сокращении их полномочий.

"Отныне НАБУ и САП лишены гарантий, ранее позволявших им эффективно реализовывать свои задачи и функции в противодействии топкоррупции. Для восстановления полноценной и независимой работы необходимы четкие и однозначные шаги на уровне закона, которые вернут гарантии, отмененные парламентом", - говорится в заявлении НАБУ.

Также антикоррупционеры "искренне благодарят граждан Украины за принципиальную позицию, активную поддержку и неравнодушие".

Напомним, вчера Зеленский подписал закон об ограничении полномочий НАБУ и САП.

Подробнее последствия сокращения полномочий НАБУ мы анализировали в отдельном материале.