Сегодня впервые с начала масштабной войны велась онлайн-трансляция заседания парламента, который принимал закон о возвращении полномолчий Национальному антикоррупционному бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Рассмотрение законопроекта было бурным.

Так, с эмоциональной речью выступил бывший спикер Дмитрий Разумков.

"Вам не надоело есть фекалии и параллельно кормить ими людей?" - сказал он с трибуны Рады и потребовал рассказать, кто давал указание голосовать за скандальный закон об ограничении полномочий антикоррупционных органов.

Потом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко раскритиковала возвращение полномочий НАБУ и САП и повторила, что ее фракция будет голосовать только за свой проект закона, то есть не поддержит президентский.

Тимошенко добавила, что не верит в остановку западного финансирования в случае провала законопроекта Владимира Зеленского.

Затем на трибуну вышел нардеп Алексей Гончаренко и жестко раскритиковал президента из-за ситуации с НАБУ.

Как выразился Гончаренко, "Ким Чен Зе пытается строить тут диктатуру". Он назвал ситуацию с антикоррупционными органами "Зе Ендом" для президента и призвал его "забыть о втором сроке".

В итоге законопроект приняли 331 голосом.

Символом сегодняшнего голосования в Раде, когда "слуги народа" развернулись на 180 градусов и вернули назад полномочия НАБУ, которые сами же в прошлый вторник забрали, может стать фото ниже. На нем запечатлены народный депутат от "Слуги народа" Александр Марковский с главой фракции Давидом Арахамией. Они держат картонку с надписью "Мы с народом".

К моменту выхода новости спикер Рады Руслан Стефанчук подписал принятый законопроект, о чем свидетельствует карточка документа на сайте парламента.

Теперь его должен подписать президент Зеленский.

Что означает ситуация с полномочиями НАБУ и САП для власти, мы разбирали в отдельном материале.