Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует уголовное дело о злоупотреблениях со стороны премьер-министра Юлии Свириденко.

Об этом сообщают источники "Страны" в Бюро.

Дело связано с совместными полетами Свириденко в бытность ее первым вице-премьером вместе с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Свириденко, в отличие от Ермака, согласно своему статусу имеет право пользоваться самолетами из государственного авиапарка. Поэтому, по версии следствия, некоторые ее совместные полеты с Ермаком были обусловлены не служебной необходимостью для Свириденко посещать те или иные страны, а желанием главы Офиса президента летать за государственный счет на государственном самолете. В НАБУ в этом усматривают состав преступления и считают, что бюджет понес ущерб.

По данным источников в Бюро, этому делу могут дать ход вплоть до вручения подозрения Свириденко - в случае если Верховная Рада примет, а президент подпишет законопроект о возвращении полномочий НАБУ. Также источники не исключают и вручение подозрения по данному делу и Ермаку.

На днях источники украинских СМИ рассказывали, что НАБУ могло записать Владимира Зеленского по делу бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича накануне скандала с сокращением полномочий антикоррупционных органов.

Между тем глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко в интервью западному изданию признался, что из-за атаки властей один из детективов НАБУ отказался расследовать деликатное дело, опасаясь преследования, а "информаторы приостановили сотрудничество с Бюро, опасаясь раскрытия их личности.