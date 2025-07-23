Владимир Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который должен усилить независимость антикоррупционных органов.

Об этом он сказал во время традиционного вечернего обращения.

"Я предложу Верховной Раде Украины законопроект, который станет ответом, обеспечит силу системе правопорядка. И не будет никакого российского влияния или вмешательства в деятельность органов правопорядка, и – очень важно – все нормы независимости антикоррупционных институций будут. И очень жду от нашей группы руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов, от генерального прокурора Украины предложений тех норм, которые должны сработать. Это будет президентский законопроект, и мы реализуем это в рамках нашей стратегии трансформации государства", – сказал Зеленский.

Между тем нардеп из "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко написал в своем телеграм-канале, что парламент соберется, чтобы срочно голосовать за новый законопроект о НАБУ и САП от Зеленского. Ориентировочно это произойдет на следующей неделе.

Его информацию подтвердил нардеп из "Голоса" Ярослав Железняк, который утверждает, что на следующей неделю Раду соберут, чтобы отменить принятые вчера нормы, ограничивающие полномочия НАБУ и САП.

Однако нардеп от "Слуги народа" Александр Федиенко опровергает публикации своих коллег Гончаренко и Железняка о том, что парламент соберут на следующей неделе для принятия нового закона (или, по версии Железняка, принятого вчера закона).

"Собраться готов хоть сейчас, но я уверен, что вся эта история начнется не раньше середины августа. С текстом нужно ознакомиться", – написал Федиенко в соцсети.

Уже упоминавшийся Желзняк днем утверждал, что Рада ушла на перерыв до 20-х чисел августа и не будет корректировать вызвавший резонанс закон.

Устранить противоречия в законе в течение двух недель пообещал Зеленский после протестов в Киеве.