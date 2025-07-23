Верховная Рада после принятия скандального закона об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры ушла на перерыв до 20-х чисел августа.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале народный депутат из фракции "Голоса" Ярослав Железняк.

В связи с каникулами парламентариев он призвал не верить обещаниям власти исправить ситуацию с антикоррупционной системой "за две недели", поскольку "ничего даже теоретически не будет".

"Ну а там дальше сделают вид, что и тема уже не так актуальна", - считает депутат.

Напомним, Владимир Зеленский пообещал в течение двух недель наработать общий план действий касательно ситуации с антикоррупционными ведомствами и устранить возникшие противоречия.

Между тем глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к Зеленскому за объяснениями по поводу ограничений полномочий НАБУ, сообщил спикер ведомства Гийом Мерсье. По его словам, фон дер Ляйен обеспокоена новым законом и его возможными последствиями.

О вероятных последствиях ограничений полномочий НАБУ и САП мы писали в отдельном материале.