Еще в июне в конкурсе на главу Бюро экономической безопасности победил детектив НАБУ Александр Цывинский.

Победил он исключительно за счет голосов международных экспертов, а украинские члены комиссии голосовали за другого кандидата. Его победу разными способами пыталась предотвратить Банковая. И после того как этого не получилось, Кабинет министров просто отказался назначать Цывинского. Теперь Европейская комиссия выдвигает назначение главы БЭБ как одно из своих требований к украинской власти наряду с восстановлением полномочий НАБУ.

Что все это означает

Победа Цывинского в конкурсе была частью скоординированного наката на Владимира Зеленского со стороны группы Петра Порошенко и грантовых кругов, связанных с Демократической партией США. К ним близок Цывинский, который в 2016 году был одним из кураторов дела против Пола Манафорта, которое вело НАБУ, и они же имеют влияние на международных экспертов в конкурсных комиссиях. Другой частью наката было возбуждение НАБУ уголовных дел против людей из близкого окружения Зеленского.

Соответственно, отказ правительства назначать Цывинского и принятие Верховной Радой по приказу Банковой законопроекта о сокращении полномочий НАБУ – звенья одной цепи.

Поэтому неудивительно, что требования ЕС и группы поддержки НАБУ внутри Украины вернуть права антикоррупционным органам идут в комплекте с требованиями назначить нового главу БЭБ.

В чем важность БЭБ

Во-первых, ему подследственно самое распространенное уголовное преступление, которое совершают украинцы – неуплата налогов. Как почти всех депутатов, чиновников и судей можно привлечь к ответственности за недостоверное декларирование и незаконное обогащение (это зона подследственности НАБУ), так и значительную часть взрослого населения страны и практически всех украинских бизнесменов можно привлечь к ответственности за неуплату налогов и смежные с этим преступления.



Во-вторых, НАБУ, создававшееся как инструмент контроля Запада за украинской элитой, имеет ограничения по влиянию на внутренние процессы, так как может возбуждать дела только по коррупционным статьям и его основными клиентами являются чиновники, судьи, правоохранители и прочие государевы люди. Вне этой сферы полномочия НАБУ теряются. Безусловно, Бюро может открывать (и много раз уже открывало) уголовные дела против частных предпринимателей и просто физлиц по подозрению в даче взяток. Но это все-таки куда более сложная схема подкопа под бизнесмена, чем дело о неуплате налогов и прочие чисто экономические преступления, уголовные дела по которым может возбудить БЭБ. Поэтому контроль над Бюро экономической безопасности вместе с контролем над НАБУ будет представлять собой крайне мощный рычаг влияния на украинскую элиту.



Например, БЭБ может сходу возбудить дела против всех связанных с Зеленским - Тимуром Миндичем, Андреем Ермаком и прочими, даже если они не получали никаких бюджетных подрядов. А также против сотрудников их фирм на предмет получения зарплат в конвертах.



Поэтому неудивительно, что Банковая всеми силами пыталась остановить назначение Цывинского. И долгое время Запад на это никакого внимания не обращал. Но после скандала с лишением прав НАБУ теперь в Европе включили в свой список требований и БЭБ. И отмахнуться от этого Зеленскому будет не так уж и просто.