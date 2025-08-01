Премьер-министр Юлия Свириденко анонсировала запуск процедуры отбора руководителя таможни. Такая процедура прописана в меморандуме об экономической и финансовой политике с Международным валютным фондом.

Пост с анонсом премьер опубликовала в своем телеграм-канале.

"Провела совещание с министром финансов Украины Сергеем Марченко. Поручила вынести на рассмотрение следующего заседания правительства решение о формировании конкурсной комиссии для отбора руководителя таможни", - сказано в публикации Свириденко.

Конкурс на отбор руководителя таможни был в числе требований Запада к Киеву, которое долго не хотели выполнять украинские власти. Но теперь, как видим, ситуация изменилась.

Напомним, вчера Верховная Рада и Владимир Зеленский вернули полномочия Национальному антикоррупционному бюро Украины, а сегодня Свириденко дала понять, что уже на следующей неделе Александра Цывинского могут назначить главой Бюро экономической безопасности, чего также требовал Запад.

Незадолго до возвращения Радой полномочий НАБУ и САП СМИ писали, что МВФ может досрочно пересмотреть программу финансирования Украины, добавив пункты о независимости антикоррупционных органов.