После возвращения полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) "запущен процесс изменения конструкции власти". В частности, принятия решений в Верховной Раде.

Об этом заявил народный депутат от партии "Батькивщина" Алексей Кучеренко.

"Это очень глубинные процессы, последствия для страны будут очень серьезными, в том числе на изменения конструкции власти. Я чувствую это, понимаю, что определенный сценарий уже запущен. Сейчас все задумаются, потому что и НАБУ и САП будут обязаны показывать результат, и избирательность будут вынуждены убрать. Думаю, что они могут закрутить гайки депутатам, которые подпадут под их микроскоп, что исказит конструкцию принятия решений в Раде", - заявил Кучеренко.

Напомним, вчера Рада приняла президентский законопроект №13533 о восстановлении полномочий НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Вскоре его подписал и президент Владимир Зеленский.

Подробнее, о каких изменениях конструкции власти может идти речь, мы писали в отдельном материале.